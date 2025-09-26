Kristian Lella intoa täynnä SM-finaaliin – "En kuuna päivänä olisi uskonut, että tällainen mahdollisuus avautuu"

Amatööriohjastajien SM-finaalit ratkaistaan kahdeksan lähdön finaaleilla. Ensimmäiset 4 lähtöä ajetaan Ylivieskassa ensi sunnuntaina, ja ratkaisevat neljä lähtöä viikon päästä sunnuntaina Kuopiossa.Sara Hautamäki pääsi hallitsevana mestarina suoraan mukaan finaaliin, ja hänen lisäksi 11 eniten pisteitä kerännyttä ohjastajaa nappasi karsintakiertueelta finaalipaikan..Heistä alle 100 starttia ohjastaneita on vain kaksi, 16-vuotias Jesper Östman ja 12. syyskuuta 54 vuotta täyttänyt Kristian Lella. Hänelle finaalipaikka oli unelmien täyttymys. .”Olen tosi tyytyväinen finaalipaikasta”, Kristian Lella aloittaa. ”Toiveet heräsi, kun voitin Bella Varjosen valmentaman Varjoannan kanssa Riihimäellä. Silloin tuli ensimmäistä kertaa fiilis, että vitsi olisi hienoa päästä mukaan finaaliin. Bellan lisäksi iso kiitos Tiina Rintalalle, joka antoi Timotejs Novan ajettavaksi. Oli niin hirveän hinku päästä mukaan, että soitin varmasti 20 valmentajaa läpi, kun yritin saada hevosta Vermoon 10. syyskuuta. En saanut hevosta, mutta onneksi pisteet riittivät.”.Lella keräsi pisteitä myös omilla hevosillaan. Hän on nuoren Jesper Östmanin ohella varmasti kisan seuratuimpia nimiä. .”Ajan niillä taidoilla, mitä löytyy. Olen aloittanut ohjastamisen vasta 2018, joten into on hirmuinen. Harrastus tämä on, ja tulevat kaksi päivää ovat minulle todella iso juttu. En kuuna päivänä olisi uskonut, että tällainen mahdollisuus avautuu, vaikka sitä jossain vaiheessa salaa toivoin. Pyrin ajamaan hevosten ehdoilla, ja nautin joka hetkestä”, Lella päättää..Finalisteista Teemu Keskitalo on voittanut Suomen mestaruuden 2014, Jani Suonperä vuonna 2021, Sami Nummi 2022, ja Sara Hautamäki 2024.