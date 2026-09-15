Kriterium-ilta käynnistyi dramaattisesti, Teemu Okkolin suomenhevoskarsintojen hahmo

Ravivuoden laadukkain tiistai-ilta on käynnissä. Suomenhevosten kahdesta Kriterium-karsinnasta kuusi parasta etenee finaaliin. Lämminveristen puolella ajetaan puolestaan neljä karsintalähtöä, joista kolme parasta saa paikan auringossa.Ikäluokkalähtöjen välissä ajetaan kolme lämminveristen Suurmestaruusajon karsintaa, joista neljä parasta etenee puolentoista viikon päästä ajettavaan finaaliin.1. Kriterium-karsinta, suomenhevosetSuomenhevosten ensimmäisessä karsintalähdössä H.V. Viivaa oli alussa nopein ja paineli pienellä karkumatkalla ensimmäiselle takasuoralla. Avauspuolikas oli 25,5-vauhtinen, ja Unelmavävy eteni toista rataa pitkin johtopaikalle asti. Sen rinnalla kiertänyt Kommellus tuli vaativana rinnalle ja valtasi lopulta kärkipaikan. Teemu Okkolinin toinen valmennettava Otso Kontio eteni toiselle vaille vetoapua.Tunnelmat olivat odottavat viimeiselle takasuoralle asti. Toisessa ulkona tapahtumia seuraillut Marian Myrsky iski omaan kiriinsä ja eteni vauhdilla kärjen kupeelle. Viimeisellä sadalla metrillä nähtiin dramaattisia vaiheita, kun Marian Myrsky otti muutaman laukka-askeleen, ja suoritus päättyi hylkäykseen. Täten finaalipaikka haihtui savuna ilmaan.Kommellus hallitsi varmoin ottein maaliin asti ja Unelmavävy seurasi kiritilaa saamatta kakkoseksi. Otso Kontio otti kolmossijan, ja muut jäivät kauas kärkitrion taakse. Loput finalistit olivat Kisan Provo, Dollari Bili sekä H.V. Viivaa. 2. Kriterium-karsinta, suomenhevosetReipas Suomalainen ja Harjan Fakiiri erottuivat kiihdytyksessä ja jälkimmäinen painui keulapaikalle ensimmäisessä kurvissa. Avauspuolikas kellotettiin 25,5-vauhtiseksi.Kunnon parijonoa ei päässyt muodostumaan koko lähdön aikana, sillä Teemu Okkolin antoi ajokkinsa mennä keulassa tasaisen reipasta tempoa, ja taktiikka puri täydellisesti. Voittotulos oli komea 25,6ake.Johtavan kupeella ravannut Pörnä-Pate teki parhaansa, mutta ohi ei ollut asiaa. Ori otti kuitenkin varman kakkossijan. Reipas Suomalainen kiri ulkoa kolmanneksi ennen lopussa sisärataa edennyttä Xavieria. Finaalipaikan lunastivat myös Arvo ja Rudolf."Kun tehdään paljon töitä, niin nämä on hienoja juttuja. Tää on makee homma", Okkolin riemuitsi voittajahaastattelussa.