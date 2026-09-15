Kommellus ja Teemu Okkolin
Kommellus piti keulapaikalta muut aisoissa.Kuva: Maisa Hyttinen
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Kriterium-ilta käynnistyi dramaattisesti, Teemu Okkolin suomenhevoskarsintojen hahmo

Hevosurheilu seuraa illan tapahtumia.
Julkaistu
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Kriterium-karsinnat
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