Tanno ja Santtu Raitala
Tanno vaihtaa valmentajaa, mutta rattailla jatkaa Santtu Raitala.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Kriteriumfinalisti Tanno vaihtoi valmentajaa – omistajien dieetti pitää

Nelivuotiskautensa päättänyt ori muuttaa tänään Antti Ojanperän talliin Pihtiputaalle.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Toni Sarkama
Tanno

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi