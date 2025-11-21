Kriteriumfinalisti Tanno vaihtoi valmentajaa – omistajien dieetti pitää

Tanno siirtyi Jussi Suomisen valmennukseen kolmevuotiskeväällä ja aloitti uransa samana vuonna huippulupaavin ottein. Se voitti Junnustartin finaalin ja sijoittui Varsakunkun finaalissa Retostellan jälkeen toiseksi.”Jussi teki hienoa työtä hevosen kanssa, eikä Varsakunkun finaalivoittokaan jäänyt kauaksi. Junnustartin finaalissa edes lähtölaukkakaan ei haitannut”, kimpanvetäjä Toni Sarkama kiittää.Nelisvuotiskaudesta tuli odotuksiin nähden pettymys. Parhaaksi saavutukseksi jäi Oulu Expressin neljäs sija.”Erinäiset ongelmat olivat vaivana, eikä meno ollut odotetunlaista kenenkään mielestä. Tässä kohtaa on hyvä hetki kokeilla uusia tuulia”, Sarkama perustelee vaihdosta.”Antti Ojanperä oli selkeä valinta uudeksi valmentajaksi. Antin ja Tannon kuskin Santtu Raitalan yhteistyö on saumatonta, ja on mukava nähdä, mitä he saavat hevosen kanssa aikaan.”Vaikka kaikilla omistajilla on ollut menestyneempiäkin hevosia, Tannon merkitys tunnepuolella on heille tähänastisia meriittejä isompi.”Tanno on tärkeä hevonen, vaikkei siitä olisikaan tullut minkäänlaista juoksijaa. Sen ostaminen on yksi viime vuosien hienoimmista kokemuksistani”, Toni Sarkama hehkuttaa.”Oli vapaapäivä, ja mentiin hyvällä porukalla kuluttamaan aikaamme St Michel -perjantain huutokauppaan. Ainoa ehto oli, ettemme osta mitään, mutta kun huutokauppaa oli kulunut viisi minuuttia, meillä oli jo ykkösnumeron varsa, Tanno.”Kun tunnelma oli korkealla, hintajoustoakin löytyi.”Meillä oli Jyrki Heinon kanssa ex tempore päästämme keksitty budjetti, joka kuitenkin ylittyi vastapuolen huudosta. Olin ihmeissäni, kun meklari Lauri Hyvönen näytti kuitenkin vielä kädellään huutoa minun suuntaani. Oli sitten Heino vieressä päättänyt huutaa vielä kerran kiellon päälle, ja hevonen jäi meille. Onneksi pöydästä saatiin hieno kimppa kasaan, ja samppanjan samalla virratessa oli helppo päättää tallinimikin”, Toni Sarkama muistelee.Tannon omistajaksi rekisteröitiin Talli Samppanjadieetillä.”Se dieetti on pitänyt paremmin kuin huutokaupan sopimukset”, Sarkama veistelee.