Kolmivuotishambon Suur-Hollola-viikonloppuna voittanut Scudetto starttaa omaan Kriterium-karsintaansa kasiradalta.
Kolmivuotishambon Suur-Hollola-viikonloppuna voittanut Scudetto starttaa omaan Kriterium-karsintaansa kasiradalta.Maisa Hyttinen
Uutiset

Kriteriumien ja Suurmestaruusajon karsintalistat valmistuivat – huippulaadukas karsintailta Teivossa ensi tiistaina

Teivossa ajetaan tiistaina 15. syyskuuta lämminveristen ja suomenhevosten Kriteriumin karsintojen lisäksi lämminveristen Suurmestaruusajon karsinnat.
Julkaistu

Teivon karsintailta käynnistyy kahdella suomenhevosten Kriterium-karsinnalla, joihin hevosia ilmoitettiin yhteensä 21.

Suomenhevosten Kriterium-karsintojen jälkeen luvassa on kolme lämminveristen Suurmestaruusajo-karsintaa, joissa juoksee yhteensä 32 hevosta. Näiden jälkeen extra Toto65-kierroksen huipentaa neljä lämminveristen Kriterium-karsintaa. Niihin hevosia ilmoitettiin 46.

Suomenhevosten Kriteriumin karsinnoista kuusi parasta selvittää tiensä finaaliin. Lämminveristen Kriteriumin karsinnoista finaalipaikan lunastaa sijoituksella kolmen parhaan joukossa. Jokaisesta Suurmestaruusajon karsinnasta finaalipaikan saa neljä parasta.

1. suomenhevosten Kriterium-karsinta

1 Suvin Voitto / Antti Veteläinen

2 H.V. Viivaa / Elina Leinonen

3 Unelmavävy / Iikka Nurmonen

4 Dollari Bili / Santtu Raitala

5 Otso Kontio / Tommi Kylliäinen

6 Kommellus / Teemu Okkolin

7 Kisan Provo / Hannu Hietanen

8 Velkoja / Jere Kiveinen

9 Marian Myrsky / Henri Bollström

10 Tuurinpa / Tero Lahtinen

11 Kimaltava / Oona Halme

2. suomenhevosten Kriterium-karsinta

1 Eemeli / Hannu Hietanen

2 Vartti Mainio / Jarmo Saarela

3 Xavier / Santtu Raitala

4 Lammen Roima / Ari Moilanen

5 Reipas Suomalainen / Tapio Perttunen

6 Rudolf / Tommi Kylliäinen

7 Harjan Fakiiri / Teemu Okkolin

8 Pörnä-Pate / Hannu Torvinen

9 Arvo / Esa Holopainen

10 Tollari / Juha Utala

1. lämminveristen Kriterium-karsinta

1 Amon Amarth / Tommi Kylliäinen

2 ZZ Top Kemp / Ari Moilanen

3 Adios Amigos / Olli Koivunen

4 Club Nord Prince / Jarmo Saarela

5 Miss White Gold / Hannu Torvinen

6 Donna Madeleine / Mika Forss

7 Gazelle Combo / Pekka Korpi

8 Shackhills Hazel / Jari Kinnunen

9 Capital Games / Juho Ihamuotila

10 Yevida Point / Jukka Torvinen

11 Stonecapes Zoe / Santtu Raitala

2. lämminveristen Kriterium-karsinta

1 Heartbeat Ahead / Jukka Torvinen

2 Prince Mojito / Ville Pohjola

3 Shackhills Hazard / Jari Kinnunen

4 Kajas Poseidon / Olli Koivunen

5 Lapland Lights / Ari Moilanen

6 Coriolanus Frido / Santtu Raitala

7 Arctic Greetta / Pekka Korpi

8 Scudetto / Tommi Kylliäinen

9 Wild Redhawk / Harri Koivunen

10 Zacqueline Kemp / Henri Bollström

11 Merlin Match / Iikka Nurmonen

12 Magnolia / Hannu Torvinen

3. lämminveristen Kriterium-karsinta

1 The Enigma / Iikka Nurmonen

2 Reason To Rock / Santtu Raitala

3 Aquilone / Pekka Korpi

4 Whitney Vice / Ari Moilanen

5 Benuncio / Jukka Torvinen

6 Top Ale / Jarmo Saarela

7 Pinebog's Bank / Hannu Torvinen

8 Canberra Eastwind / Tapio Perttunen

9 Deway Swamp / Mika Forss

10 Marvin Match / Tommi Kylliäinen

11 Koli Hills / Olli Koivunen

4. lämminveristen Kriterium-karsinta

1 Albarossa / Olli Koivunen

2 Better Leader / Ville Koivisto

3 Kadima / Ari Moilanen

4 Seven Of Diamonds / Iikka Nurmonen

5 MAS Knockout / Santtu Raitala

6 Eye On Royalty / Tommi Kylliäinen

7 Now You See Me / Tero Lahtinen

8 Elsas Dexterous / Jukka Torvinen

9 Candy Boy Power / Hannu Torvinen

10 Cortina Games / Henri Bollström

11 Gremlin Combo / Pekka Korpi

12 Daisy Ice / Tapio Perttunen

1. Suurmestaruusajon karsinta

1 Steady And Quick / Jukka Torvinen

2 Kurri Jari Boko / Iikka Nurmonen

3 Amazing Player / Jarmo Saarela

4 EL Jetpack / Pekka Korpi

5 Hector Sisu / Janita Antti-Roiko

6 Consalvo / Juha Utala

7 Fly By Me / Olli Koivunen

8 Main Stage / Santtu Raitala

9 Com Milton / Tuukka Varis

10 Charmant De Zack / Tommi Kylliäinen

2. Suurmestaruusajon karsinta

1 Star Photo S / Tuukka Varis

2 Need'em / Iikka Nurmonen

3 Yohan Hills / Olli Koivunen

4 Xet Diablo / Jukka Torvinen

5 Highlight Bogeyman / Ville Tonttila

6 Arctic Emerald / Pekka Korpi

7 Love Keeper / Juha Utala

8 Madrero / Kari Venäläinen

9 Callela Ikaros / Hannu Torvinen

10 Combat Fighter / Santtu Raitala

11 Diamond Truppo / Tommi Kylliäinen

3. Suurmestaruusajon karsinta

1 Corazon Combo / Pekka Korpi

2 Goeland d'Haufor / Mika Forss

3 Kyle Web / Iikka Nurmonen

4 Dozen Of Oysters / Tuukka Varis

5 Excusez Moi / Tommi Kylliäinen

6 Jarel Boko / Olli Koivunen

7 Dundee As / Jukka Torvinen

8 Monastery Boko / Hannu Torvinen

9 Goodwin Zet / Santtu Raitala

10 The Lost Battalion / Esa Holopainen

11 Idomenio Sisu / Elina Leinonen

Kriterium
Suurmestaruusajo
teivon ravit
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi