Kriteriumien ja Suurmestaruusajon karsintalistat valmistuivat – huippulaadukas karsintailta Teivossa ensi tiistaina
Teivon karsintailta käynnistyy kahdella suomenhevosten Kriterium-karsinnalla, joihin hevosia ilmoitettiin yhteensä 21.
Suomenhevosten Kriterium-karsintojen jälkeen luvassa on kolme lämminveristen Suurmestaruusajo-karsintaa, joissa juoksee yhteensä 32 hevosta. Näiden jälkeen extra Toto65-kierroksen huipentaa neljä lämminveristen Kriterium-karsintaa. Niihin hevosia ilmoitettiin 46.
Suomenhevosten Kriteriumin karsinnoista kuusi parasta selvittää tiensä finaaliin. Lämminveristen Kriteriumin karsinnoista finaalipaikan lunastaa sijoituksella kolmen parhaan joukossa. Jokaisesta Suurmestaruusajon karsinnasta finaalipaikan saa neljä parasta.
1. suomenhevosten Kriterium-karsinta
1 Suvin Voitto / Antti Veteläinen
2 H.V. Viivaa / Elina Leinonen
3 Unelmavävy / Iikka Nurmonen
4 Dollari Bili / Santtu Raitala
5 Otso Kontio / Tommi Kylliäinen
6 Kommellus / Teemu Okkolin
7 Kisan Provo / Hannu Hietanen
8 Velkoja / Jere Kiveinen
9 Marian Myrsky / Henri Bollström
10 Tuurinpa / Tero Lahtinen
11 Kimaltava / Oona Halme
2. suomenhevosten Kriterium-karsinta
1 Eemeli / Hannu Hietanen
2 Vartti Mainio / Jarmo Saarela
3 Xavier / Santtu Raitala
4 Lammen Roima / Ari Moilanen
5 Reipas Suomalainen / Tapio Perttunen
6 Rudolf / Tommi Kylliäinen
7 Harjan Fakiiri / Teemu Okkolin
8 Pörnä-Pate / Hannu Torvinen
9 Arvo / Esa Holopainen
10 Tollari / Juha Utala
1. lämminveristen Kriterium-karsinta
1 Amon Amarth / Tommi Kylliäinen
2 ZZ Top Kemp / Ari Moilanen
3 Adios Amigos / Olli Koivunen
4 Club Nord Prince / Jarmo Saarela
5 Miss White Gold / Hannu Torvinen
6 Donna Madeleine / Mika Forss
7 Gazelle Combo / Pekka Korpi
8 Shackhills Hazel / Jari Kinnunen
9 Capital Games / Juho Ihamuotila
10 Yevida Point / Jukka Torvinen
11 Stonecapes Zoe / Santtu Raitala
2. lämminveristen Kriterium-karsinta
1 Heartbeat Ahead / Jukka Torvinen
2 Prince Mojito / Ville Pohjola
3 Shackhills Hazard / Jari Kinnunen
4 Kajas Poseidon / Olli Koivunen
5 Lapland Lights / Ari Moilanen
6 Coriolanus Frido / Santtu Raitala
7 Arctic Greetta / Pekka Korpi
8 Scudetto / Tommi Kylliäinen
9 Wild Redhawk / Harri Koivunen
10 Zacqueline Kemp / Henri Bollström
11 Merlin Match / Iikka Nurmonen
12 Magnolia / Hannu Torvinen
3. lämminveristen Kriterium-karsinta
1 The Enigma / Iikka Nurmonen
2 Reason To Rock / Santtu Raitala
3 Aquilone / Pekka Korpi
4 Whitney Vice / Ari Moilanen
5 Benuncio / Jukka Torvinen
6 Top Ale / Jarmo Saarela
7 Pinebog's Bank / Hannu Torvinen
8 Canberra Eastwind / Tapio Perttunen
9 Deway Swamp / Mika Forss
10 Marvin Match / Tommi Kylliäinen
11 Koli Hills / Olli Koivunen
4. lämminveristen Kriterium-karsinta
1 Albarossa / Olli Koivunen
2 Better Leader / Ville Koivisto
3 Kadima / Ari Moilanen
4 Seven Of Diamonds / Iikka Nurmonen
5 MAS Knockout / Santtu Raitala
6 Eye On Royalty / Tommi Kylliäinen
7 Now You See Me / Tero Lahtinen
8 Elsas Dexterous / Jukka Torvinen
9 Candy Boy Power / Hannu Torvinen
10 Cortina Games / Henri Bollström
11 Gremlin Combo / Pekka Korpi
12 Daisy Ice / Tapio Perttunen
1. Suurmestaruusajon karsinta
1 Steady And Quick / Jukka Torvinen
2 Kurri Jari Boko / Iikka Nurmonen
3 Amazing Player / Jarmo Saarela
4 EL Jetpack / Pekka Korpi
5 Hector Sisu / Janita Antti-Roiko
6 Consalvo / Juha Utala
7 Fly By Me / Olli Koivunen
8 Main Stage / Santtu Raitala
9 Com Milton / Tuukka Varis
10 Charmant De Zack / Tommi Kylliäinen
2. Suurmestaruusajon karsinta
1 Star Photo S / Tuukka Varis
2 Need'em / Iikka Nurmonen
3 Yohan Hills / Olli Koivunen
4 Xet Diablo / Jukka Torvinen
5 Highlight Bogeyman / Ville Tonttila
6 Arctic Emerald / Pekka Korpi
7 Love Keeper / Juha Utala
8 Madrero / Kari Venäläinen
9 Callela Ikaros / Hannu Torvinen
10 Combat Fighter / Santtu Raitala
11 Diamond Truppo / Tommi Kylliäinen
3. Suurmestaruusajon karsinta
1 Corazon Combo / Pekka Korpi
2 Goeland d'Haufor / Mika Forss
3 Kyle Web / Iikka Nurmonen
4 Dozen Of Oysters / Tuukka Varis
5 Excusez Moi / Tommi Kylliäinen
6 Jarel Boko / Olli Koivunen
7 Dundee As / Jukka Torvinen
8 Monastery Boko / Hannu Torvinen
9 Goodwin Zet / Santtu Raitala
10 The Lost Battalion / Esa Holopainen
11 Idomenio Sisu / Elina Leinonen