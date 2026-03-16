Kriteriumien ykköspalkinnot säilyvät ennallaan

Viime syksynä Ancio palkittiin 3-vuotiaiden lämminveristen Kriteriumin voitosta 80 000 eurolla. 4-vuotiailla suomenhevosilla ykköspalkinto oli Campparin voittaessa 40 000 euroa. Teivon ravikeskus tiedottaa, että vaikka ikäluokat ja sitä kautta maksukertymät ovat pienenemään päin, ykköspalkinnot säilyvät viimevuotisella tasolla.

Ennen varsinaisia Kriteriumin karsintoja ja finaalia Teivossa ajetaan nuorille hevosille suunnattuja Kriteriumkokeita pitkin kevättä ja kesää. Ensimmäinen Kriteriumkoe juostaan tiistaina 17. maaliskuuta.

Teivo tiedottaa myös, että kilpailun pääyhteistyökumppani vaihtuu.

”Teivon 50-vuotisjuhlavuosi on meille erityinen, ja on hienoa saada Ideapark Bläk Boks mukaan rakentamaan yhtä suomalaisen raviurheilun merkittävimmistä ikäluokkatapahtumista. Kriterium on nuorten ikäluokkien huippukilpailu, ja sen ympärille rakentuva tapahtuma tarjoaa paljon nähtävää sekä raviurheilun ystäville että uusille kävijöille”, Teivon ravikeskuksen toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth lupaa tiedotteessa.

Lähde: Teivon Ravikeskuksen tiedote