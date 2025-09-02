Arctic Fiona, Janne Korpi
Arctic Fiona voitti Tammakriteriumin Janne Korven ohjastamana. Kriteriumin karsinnassa kyytiin hyppää Santtu Raitala.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Kriteriumin karsinnat tähdittävät Teivon tiistai-iltaa – Arctic Fiona aloittaa uusista käsistä

Juho Ihamuotila marssittaa lämminveristen karsintalähtöihin iskukykyisen kolmikon.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Juho Ihamuotila
Arctic Fiona
Kriterium
Santtu Raitala

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi