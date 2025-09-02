Kriteriumin karsinnat tähdittävät Teivon tiistai-iltaa – Arctic Fiona aloittaa uusista käsistä

Tiistai-illan aikana ratkaistaan tämän vuoden Kriteriumin finalistit niin lämminveristen kuin suomenhevostenkin osalta. Lämminveristen kuudesta karsinnasta kaksi parasta etenee loppukilpailuun. Suomenhevoset kilpailevat kahdessa karsintalähdössä, joista kuusi parasta saa paikan auringossa.Illan pääpeli on Toto65, ja lämminveristen karsinnoista peräti viisi on mukana kohdelähtöinä. Yksi mielenkiintoisimmista hevosista starttaa jo kuitenkin ennen tätä, sillä ravien kolmannessa lähdössä hiljattain sekä omistajaa että valmentajaa vaihtanut Tammakriteriumin sankaritar Arctic Fiona aloittaa uudesta tallista. Tamma siirtyi pari viikkoa sitten Pekka Korven hoteista Juho Ihamuotilalle.”Muutaman viikon se on tässä ollut. Totta kai tiedetään, että kyseessä on hirmujuoksija, ja mitä treenejä on ehtinyt tässä ajamaan, niin hyvältä se tuntuu”, Ihamuotila aloittaa.”Tietenkin pitää muistaa, että paikanvaihdoksen myötä hommat ovat lyhyessä ajassa kovasti muuttuneet. Eri hevoset voivat reagoida tällaiseen eri tavalla, mutta mitään suurempaa negatiivista ei ole ilmennyt. Olo on tietyllä tapaa luottavainen, vaikka hevonen ei viimeksi ollut Jannenkaan (Korpi) mukaan parhaimmillaan.”Startissa rattaille hyppää Santtu Raitala, jonka kanssa treenari on käynyt jo alustavia keskusteluja varusteisiin liittyen.”Ei mitään radikaalia. Kengät jalassa mennään näillä tiedoin, ja Santtu haluaisi ajaa Finntackin Yankee-kärryillä. Ei aleta kikkailemaan näin lyhyellä tutustumisella mitään ihmeellistä. Kutospaikka on tavallaan vähän ulkona, mutta lähtöhän on sinänsä sopivan pieni. Odotusarvo on se, että karsintavoitosta lähdetään tosissaan ajamaan. Katsotaan sitten, onko hevosta saatu huonommaksi vai paremmaksi.”Tallin kaksi muuta edustajaa kärkkyvät myös tiukasti finaalipaikkaa. Bad Habits lähtee omaan karsintaansa radalta kuusi, ja Alien Intruder kiihdyttää matkaan numerolla kolme.”Bad Habits on hyvä hevonen, jonka luokka kyllä riittää. Olisin kuitenkin halunnut sen kanssa vähän erilaiset valmistelut, sillä ori kolautti tässä välissä vähän jalkaansa, ja jouduttiin jättämään se pois pari viikkoa sitten Mikkelistä. Balanssia vähän muutetaan ja varusteita viilataan, joten kaiken ollessa kunnossa se voi taistella finaalipaikasta”, Ihamuotila toteaa.”Alien Intruderin osalta olen tosi tyytyväisellä mielellä, ja se on mennyt viime startista eteenpäin. Matka pitäisi olla näille molemmille plussaa, ja minusta Intruder on mielenkiintoinen hevonen tähän. Toki siinä on mukana rutinoituneita kavereita, mutta jos lähtö menee kuvitelmieni mukaan, niin sillä pitäisi olla ihan oikea mahdollisuus finaaliin.”Hausjärven mies antaa erityiskiitokset hevosten jakautumisesta kuuteen karsintaan.”Se on valtavan suuri asia. Kun lähdöt ovat osallistujamäärältään vähän pienempiä, niin lähtöpaikoilla ei ole välttämättä niin suurta roolia. Taktisessakin mielessä tuollaiset lähdöt mahdollistavat monta erilaista strategiaa. Ja kun jokaisesta karsinnasta kaksi parasta etenee loppukilpailuun, niin homma on kaikille selkeä.”Toto65-peli käynnistyy lähdöstä neljä. Kierroksen suurimmat etukäteissuosikit ovat tuore SE-hevonen Ancio, Pekka Korven tallin ykkösnyrkki Fuego Combo sekä ykköspaikalta matkaan ampaiseva Piccolo Cocktail. Rivi päättyy suomenhevosten ensimmäiseen karsintaan, jossa suurimman huomion keräävät Oulun Kuninkuusraveissa juhlineet Marstio sekä Retostella. Toisessa karsinnassa Camppari on itseoikeutettu suosikki.