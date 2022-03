Kriteriumkakkonen vaihtaa treenaria – ”Jotain piti keksiä”

Markku Niemisen tallista käsin koko ikänsä kilpaillut Stonecapes Sparrow jatkaa uraansa Mauri Jaaran treenissä.

Stonecapes Sparrow tienasi kolmivuotiskaudellaan hulppeasti 65 625 euroa, mutta sen jälkeen ruunan tili on karttunut yhteensä vain 7640 eurolla.

”Jotain piti keksiä. Koitetaan, että jos paikanvaihdos vähän piristäisi hevosta”, Pirates Stablen edustaja Petri Wallanberg kertoo. ”Se treenaa hyvin ja on terve, muttei suorita kilpailuissa halutulla tavalla jostain syystä – eihän ne lahjat ole mihinkään kadonneet.”

Stonecapes Sparrow'n kanssa mielitään jatkossa kruunujahtiin.

”Maurille on mennyt Markulta ennenkin hevosia, ja ajateltiin, että Boden on siinä lähellä täynnä hyväpalkintoisia lähtöjä. Maurilla on hyvät paikat ja systeemit, että se oli ihan hyvä valinta varmasti, kun on hyviä kokemuksia aikaisemminkin Markulta sinne siirtyneistä hevosista”, Petri Wallanberg muisteli.