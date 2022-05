Kuin uudesti syntynyt jättiläinen - "Se on sopivan hupsu luonteeltaan"

Pilvenmäki Specialin suursuosikki Stoneisle Ulrica oli keulapaikalta kova avauskin huomioiden iso pettymys ja tamma laukkasi loppukaarteessa kärkisijojen suhteen lyötynä. Sen sijaan rinnalla rummuttanut Kiikku's Giant yltyi huippusuoritukseen, eikä jäänyt päätöspuolikkaan alussa seurustelemaan suosikin rinnalle.

Se jyräsi ensin omille teilleen ja vaikka päätössatasella meno ei ollut enää yhtä tuoretta, piti Kiikku's Giant hienosti ykkösenä. Suorituksen arvoa nosti se tosiasia, että koko avauspuolikkaan nelivuotias joutui kiertämään kolmatta rataa.

Kyydissä töitä tehnyt Hannu Torvinen uskoi nelivuotiaan vielä parantavan otteitaan, kunhan vain se ottaa kovat lähdöt oikealla tavalla.

"Kiikku's Giant oli matkalla oikein tosi hyvän tuntuinen. Se meni hyvällä tyylillä koko ajan. Maalisuora ei ollut enää samanlaista energista menoa, mutta varmaan tyyliin Kiikku's Giant kuitenkin piti pintansa. Christa on aina uskonut tähän hevoseen, ja nyt se voitti ison kisan", Torvinen summasi.

Voittajakehässä oli iloinen tunnelma, sillä Kiikku's Giant tuplasi ykkössaldonsa 10 000 euron arvoisessa kisassa.

"Lauantaina voittaminen on aina kivaa ja kun vielä onnistuu päivän profiililähdössä, se on erityisen mukavaa", Christan puoliso Niki Finnström kommentoi. "Kiikku's Giant on saanut nimensä siitä, kun se oli heti syntyessään niin isokokoinen. Varsa pomppasi pystyyn ja oli varmaan pari tuntia heti seisovilleen. Jalat harottivat vähän joka suuntaan", Finnström nauroi.

Tuleva kausi näyttää, mihin Kiikku's Giantin rahkeet riittävät arvovoiton jälkeen.

"Se on sopivan hupsu luonteeltaan, eikä ole ottanut tätä hommaa vielä turhan vakavasti. Hevosella on potentiaalia kehittyä jatkossa", Finnström lupasi.

Stormy Ride lähestyi loppusuoralla 2. rataa pitkin selvästi voittajaa, mutta ei saanut lopulta otetta. Kakkossija irtosi kuitenkin mainion esityksen päätteeksi. Ceresthee pääsi etenemään lopussa voittajan taaksen, mutta ei saanut ihan täyttä mahdollisuutta ja saattoi menettää siihen kakkossijan.