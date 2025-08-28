Kuisla uskoo Mandela Zonin menestykseen – ”Pitäisi ehtiä rautakengilläkin”

Reima Kuislan valmennettavat eivät keväällä juurikaan juhlineet, mutta kesän aikana tallin hevosten tulosrivistöt ovat hiljalleen korjaantuneet.Torstai-illan T5-pelin päätöskohteessa Kuislan tallista kilpailee kaksi hevosta. Näistä lähdön suosikiksi on luotettu heinäkuun kesäraveissa menestyksen tielle palannut Mandela Zon. Toissa vuoden voitokkain hevonen vaelteli tallikaveriensa tavoin kevään varjojen mailla, mutta Kuisla uskoo hevosen taistelevan torstaina kärkisijoista”Se on nyt tuntunut paremmalta kuin ennen Hankasalmen starttia, vaikka Mandela Zon oli sielläkin ihan hyvä. Sillä oli matojakin, vaikka aiemmin oli annettu matosatsi. Nyt kaikki on kunnossa, ja hevonen on ollut hyväntuntuinen treeneissä, vaikka ei olekaan parhaimmillaan", Kuisla sanoo."Tänään se menee poikkeuksellisesti rautakengillä, ettei kaviot mene jatkuvasta kenkien vaihdosta. Nyt on keskipitkä matka, joten sen pitäisi ehtiä rautakengilläkin. Luotto on kova."Samassa lähdössä Mandela Zonin kanssa starttaa Show Must Go On. Kyvykkän ruunan edellisestä voitosta on vierähtänyt jo melkein puolitoista vuotta, mutta starttejakaan ei sen jälkeen ole kertynyt kuin kuusi.”Show Must Go Onilla on ollut kurkkutulehdus ja veriarvot menivät välillä tosi huonoksi. Sillä oli merkittävä anemia, joten kaipa jokin virus sen aiheutti. Sen jälkeen se on saanut rautaa ja ruvennut normalisoitumaan. Se ei ole vielä parhaimmillaan, mutta parantaa koko ajan”, Kuisla raportoi.”Show Must Go On oli keväällä mäkivalmennuksessa. Kotiin palatessaan se oli mielestäni oikein hyvässä kunnossa. Kun aloitimme kilpailemaan, sillä oli kurkkutulehdus, jota emme huomanneet. Se on pohjimmiltaan tosi hyvä hevonen, mutta käynnistyminen on nyt ollut vaikeaa.”.Lisäksi Kuislan tallista Seinäjoella kilpailee illan ensimmäisessä lähdössä starttaava Knock Out Mearas. 5-vuotias ruuna on kilpaillut urallaan vain seitsemän kertaa ja sijoittunut parhaimmillaan toiseksi, mutta se on mielenkiintoinen erityisesti sukunsa vuoksi. Sen emä on yli viisi miljoonaa Ruotsin kruunua tienannut Tammaderby- ja Breeder’s Crown -voittaja Bobtail. Myös Knock Out Mearasin emänemä Miss Pilaar onnistui voittamaan Ruotsin Tammaderbyn, mutta vuoden 1999 E3-finaalissa se jäi toiseksi.Knock Out Mearasin isä on Tactical Landing, jonka jälkeläisiä Suomessa ei ole montaa.”Knock Out Mearas on voimistunut iän myötä. Se on tosi iso hevonen ja ollut kauhean myöhäinen. Nyt ruuna treenaa hyvin. Mielestäni se pystyy tänään 16-alkuiseen tulokseen tai jopa hieman alle. Jos se ravaa, mielestäni se voittaa. Knock Out Mearas on hyväpäinen ja tosi kiltti sekä iso hevonen. Siinä on ainesta, mutta se tarvitsee starttien tuomaa kokemusta.”Jo mainitun kolmikon lisäksi Kuislan valmennettavista Seinäjoella nähdään Super Schissel. 09,1-aikainen ruuna hakee koelähdöstä starttilupaa, sillä sen edellinen kilpailu on vuoden 2023 joulukuulta.”Siltä murtui puolitoista vuotta sitten nuljuluu toisesta etujalasta. Sen paranemisessa meni pitkään, eikä sitä koskaan tiedä, tuleeko se kestämään. Super Schissel on nyt ollut ihan ok. Sillä ajettiin voltista 18,5-vauhtinen mailin hiitti puolihuolimattomasti, kilpakärryistä toki. Super Schisselillä on kapasiteettia, jos jalka vain kestää.”