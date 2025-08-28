Ravihevonen hevosurheilu
Mandela Zon hakee Seinäjoella kauden viidennettä voittoaan.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Kuisla uskoo Mandela Zonin menestykseen – ”Pitäisi ehtiä rautakengilläkin”

Torstai-iltana ravataan Seinäjoella.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Knock Out Mearas
Reima Kuisla
Mandela Zon
Show Must Go On
Super Schissel
seinäjoen ravit

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi