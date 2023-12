Bubble Effe tekee paluun kesäkeleillä. Kuva: Anu Leppänen

Uutiset

Kuislalla reservissä kaksi jokerikorttia - "Uskon molempien tulevan vielä takaisin"

Reima Kuisla on Mandela Zonin ja Show Must Go Onin menestyksen myötä kaikkien huulilla. Hän odottaa kahdelta muultakin nimeltä paljon vuodelta 2024.