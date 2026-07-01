KK26-pistejahti kuumimmillaan – kuka lähtee Teivoon, kuka ei?

Kuninkuus- ja kuningatarkilvan osallistumispaikat jaetaan nykyään valtaosin Kuninkuusravien pisterankingin perusteella. Kymmenen eniten pisteitä kerännyttä oritta ja kymmenen tammaa saa varman paikan suomenhevosrodun vuoden pääkisoihin, mikäli ne ilmoitetaan mukaan..KK26-lähtöjä on ajettu helmikuusta lähtien, ja nyt niitä on ajamatta vielä seitsemän: kolme avointa ja neljä tammalähtöä. Pisteitä jaetaan lähdöissä hevosen sijoituksesta riippuen, joten teoriassa isotkin hyppäykset ovat vielä mahdollisia..Jäljellä olevat KK26-lähdöt5.7. Lahti – Suur-Hollola-ajo5.7. Lahti – avoin ryhmäajo, tammat12.7. Jämsä – Jämsän Äijän ajo12.7. Jämsä – Jämsän Ämmän ajo15.7. Vermo – A.V. Marttilan tammasarja18.7. Mikkeli – Suurmestaruus19.7. Mikkeli – St Michel Tammatähti.Oriiden kilpailuun ei ole ollut viime vuosina suurta tungosta, ja samalta tilanne näyttää tänäkin vuonna. Ennen kolmea viimeistä avointa lähtöä KK26-pisteitä on kerännyt vain 26 oritta. Tammojen vastaava lukema on 46, joka on seitsemän vähemmän kuin viime vuonna..Hevosurheilun tekemän soittokierroksen perusteella oriiden ranking-kärki aina kuudenteen sijaan asti on vahvasti lähdössä Teivoon. Näistä Antti Ojanperän valmennettavia ovat ranking-ykkönen Pro sekä Herra Heinämies, jolle kuninkuuskisa olisi jo viides urallaan..Seitsemäntenä rankingissa on 15-vuotias Evartti, joka sijoittui juhannuksena Härmässä ajetussa Nordic Kingissä kakkoseksi. Kuninkuusraveihin osallistumisen suhteen Ojanperä on Evartin kohdalla edelleen mietteliäs..”Osallistumisen ratkaisee, millaiselta sen tilanne Kuninkuusravien aikaan vaikuttaa. Ajetaan seuraavaksi Suur-Hollola-ajossa ja katsotaan sitten taas jatkoa. Ihan startti kerrallaan me edetään”, Ojanperä toteaa paineettoman kuuloisena..Pihtiputaalaistallista todennäköinen kuninkuuskisaan osallistuja on myös Vänrikki, joka on rankingin kymmenentenä. Ojanperä vahvistaa Teivon kuninkuuskisan olevan sillä tähtäimenä. Sen sijaan kahdeksantena rankingissa oleva Profiili siirtyi hiljattain pois Ojanperän treenistä mentyään Minna Rampalle vesikävelytykseen..”En hämmästy, jos Kuninkuusravit jäävät Profiililta tältä vuodelta väliin. Nykyisellä voittosummalla taitaa olla järkevämpi tähdätä talvikauteen kuin vajaakuntoisena kuninkuuskisaan. Tosiasia myös on, että ori kaipaisi lisää huippunopeutta kesällä”, kasvattaja ja osaomistaja Mauri Korkiavuori ajattelee..Oriiden puolella muita varmoja Kuninkuusraveihin osallistuvia on ainoastaan Enon Vilppi. Rankingin yhdentenätoista olevan Carun ja Häijymiehen kohdalla taustavoimat ilmoittavat, ettei Teivon pääkisaan ole tarkoitus lähteä..”Välillä mukaan lähteminen kävi jopa mielessä, mutta en halua lähteä 6-vuotiaalla mukaan”, Häijymiehen valmentaja Heikki Hoffren sanoo..Siispä kuninkuuskisaan on tiedossa vain kahdeksan varmaa nimeä. Kahdentoista eniten pisteitä keränneen oriin ulkopuolelta mahdollisia osallistujia ovat Uljas Suomalainen, Hissun Feeniks, Caijus, Virin Urho ja Issakan Valo, mutta näistä jokaisen kohdalla ilmoittaminen on vielä harkinnassa. 6-vuotiaiden Weikon ja Alarik Huikean osalta vastaus kuninkuuskisalle on kielteinen..Tammoissa tilanne on viimeisten paikkojen osalta tiukempi. Rankingissa kymmenen eniten pisteitä keränneen tamman osalta vastaus kuningatarkilpailuun osallistumiselle on myönteinen. Valmentajista ainoastaan Seppo Suuronen vielä puntaroi Villilotan ja Ypäjä Päivin osallistumista kauden pääkisaan..”En ole tehnyt vielä kummankaan hevosen osalta päätöstä kuningatarkisasta, ja täytyy myös omistajien kanssa keskustella. Seuraavat startit näyttävät, ollaanko menossa”, Suuronen kokee..Ensikertalaisina kuningatarkisaan ovat lähdössä Virran Välke, Akvarelli sekä kahdentenatoista rankingissä oleva Syttyvä..Yhdentenätoista pisteissä tammojen puolella on Marika Pääkkösen treenaama Nätti Tiana, jonka kohdalla jo 6-vuotiskauden alussa ilmoitettiin, ettei tänä vuonna kuningatarkisaan osallistuta. Vaikka tamma on näyttänyt kyvykkyytensä KK26-lähdöissä ei päätös ole aiemmasta muuttunut..”Startit ottavat sillä sen verta kroppaan, ettei lähdetä vielä tänä vuonna. Kapasiteetin ja vauhdin puolesta se varmasti voisi jo olla mukana, mutta tamma tarvitsee vielä lisää kovuutta”, Pääkkönen kokee..Tusinan ulkopuolelta nimiä tarkastellessa silmiin pistää etenkin Rautiannan nimi, joka voitti hiljattain Kouvolassa kovalla 23,9/2100 metriä volttituloksella ja jatkoi voittokannassa Joensuussa. Sen kohdalla taustavoimat ovat ilmaisseet halukkuutensa kuningatarkilpailuun..Viime vuosien kuningatarkilpailujen vakinimiin ovat kuuluneet Suven Sametti ja Lumi-Oosa. Näistä molemmilla tähtäin on edelleen asetettu vahvasti Teivoa kohti..”Suven Sametti on koko ajan ollut treenissä. Tuliveera lähtee myös mukaan, jos pisteet riittävät”, Tapio Perttunen sanoo..Harri Kotilaisen treenaama Lumi-Oosa siemennettiin juhannuksen aikoihin Välähdyksellä. Kilpauraa on kuitenkin tarkoitus jatkaa ainakin tämä kausi..”Vielä ei ole tietoa, että tuliko tamma kantavaksi heti ensimmäisellä yrityksellä. Kilpailemista jatketaan Lahdessa ja sitten Mikkelissä. Teivoon on tarkoitus päästä mukaan”, Kotilainen vakuuttaa.