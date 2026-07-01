Nordic King maaliintulo 2026
Nordic Kingissä Antti Ojanperän valmentamat oriit Pro, Evartti ja ruuna Stallone muodostivat kolmen kärjen.Kuva: Roosa Lindholm
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KK26-pistejahti kuumimmillaan – kuka lähtee Teivoon, kuka ei?

Hevosurheilun soittokierros selvitti kuninkuusravirankingin kärkihevosten valmentajien ajatuksia kuningatar- ja kuninkuuskilvasta sekä lähiajan ohjelmista.
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kuninkuusravit
Teivo
KK26-pisteet
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