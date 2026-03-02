Kukkarosuon Kurko jättää finaalikierroksen väliin – ”Tuli pieni takapakki”

Lauantaina Tampereella ajetaan finaalikierros. Päivän ohjelmassa on kaikkiaan kahdeksan divisioonafinaalia.Lauantain kovin sarja kylmäverisille on hopea vs. pronssidivisioonafinaali. Mukana ovat talven aikana mainiosti menestyneet Rallan Ruhtinas, Vänrikki ja Meleko Kommee. Yhden nimen uupuminen kiinnittää kuitenkin huomion. Tämän vuoden kuudesta startistaan kaksi voittanut ja lopuissa totoon sijoittunut Kukkarosuon Kurko ei ole mukana lauantain finaalikierroksella.Kukkarosuon Kurkon valmentaja ja yhdessä puolisonsa Katri Teinin kanssa hevosen omistava Pasi Teini kertoo, ettei ole kuitenkaan syytä huolestua,”Meille tuli pieni takapakki. Kun ajoimme Turussa, siellä oli kovahko rata. Hevonen otti siitä vähän itseensä. Mitään ei hajonnut, mutta tuli pieni rasitusvamma. Siksi meiltä jää finaali väliin”, Pasi Teini kertoo.Treenarin mukaan ori palannee pian radoille.”Jalka on nyt ihan normaali, mutta emme voineet lähteä finaaliin, koska emme ole ajaneet juosten. Hevonen on ollut vain kävelytreenissä. Ei mene kuitenkaan kauan, että tullaan takaisin. Tietenkin tarkkaillaan, minkälaisiksi radat menevät. Jos radat menevät oikein pettäviksi, sitten emme aja huonoilla keleillä.”Kovaa nousuaan kohti suomenhevoshuippua jatkava Kukkarosuon Kurko on tienannut tänä vuonna jo 17 800 euroa. Se olisi ollut yksi lauantain divisioonafinaalin suosikeista..Historia toistaa itseään – Kukkarosuon Kurkolla ainekset huipulle