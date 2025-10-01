Kukkarosuon Kurko palaa tauolta tänään Vermossa – "Viimeistelyissä ehkä hieman jäykkä"

Keskiviikkoiltana ravataan tuttuun tapaan maan pääradalla Vermossa. Illan pääpelinä toimii XL Toto65, joka käynnistyy illan neljännestä lähdöstä.Avauskohteena ajetaan kylmäveristen 3120 metrin tasoitusajo. Kisan suosikiksi on luotettu tauolta palaava Kukkarosuon Kurko, joka oli tyrkyllä jo tämän vuoden kuninkuuskisaankin, mutta jäi varasijalle.Vakuuttavaa jälkeä tänä vuonna tehnyt ori saa pisimmältä takamatkalta starttaaviin nähden 40 metriä etumatkaa. Vauhtikestävyydestään tunnettu Kukkarosuon Kurko on startannut edellisen kerran heinäkuun puolivälissä.”Viimeistelyissä Kukkarosuon Kurko oli ehkä hieman jäykkä, mutta sallittakoon se vielä. Voittoa en odota, mutta uskon oriin tekevän hyvän juoksun”, valmentaja Pasi Teini kertoo.Kukkarosuon Kurko jäi Oulun Kuninkuusraveissa ravatusta divisioonafinaalista pienen jalkavaivan vuoksi. Tauon aikana hevonen on kuitenkin saanut koko ajan liikettä.”Vastus on sen verran kova, että voitto olisi pieni yllätys”, Teini sanoo. ”Tänään mennään samoilla varusteilla kuin aiemmin.”Matkalla kohti suomenhevoshuippua oleva Kukkarosuon Kurko on tänä vuonna startannut vain yhdeksän kertaa. Vaikka kausi katkesi hetkellisesti jalkavaivan vuoksi, aikoo Teini keskittyä talvella oriin treenaamiseen.”Ajetaan vielä muutama startti, kun on vielä hyviä kelejä. Sen jälkeen katsotaan uudestaan ensi keväänä.”Kukkarosuon Kurkon kanssa Vermoon matkaa Vikken Eemeli, joka kilpailee XL Toto65 -kohteiden ulkopuolella ravattavassa illan päätöslähdössä. Se starttaa enintään 22 500 euroa tienanneiden kylmäveristen tasoitusajoon 40 metrin pakilta.”Sieltä on kiertämistä luvassa. Ei se varmaan voitosta taistele, mutta jos rahaa saadaan, olen tyytyväinen.”.Kukkarosuon Kurko jättää Oulun finaalit väliin – tässä syy