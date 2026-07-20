Kukkarosuon Kurkoa ei ilmoitettu kuninkuuskisaan – ”Kai parin kuukauden tauko ainakin tulee"

Pasi Teini kertoi vielä alkukesästä tähtäävänsä Kukkarosuon Kurkolla kuninkuuskilpailuun. KK26-pisteiden valossa paikka oriiden vuoden pääkisaan olisi ollut käytännössä varma, mutta maanantaina julkistetussa ilmoittautuneiden listassa 9-vuotiaan Kukkarosuon Kurkon nimeä ei näkynyt.”Jämsän tiukat kurvit olivat hevoselle vähän haastavat. Se laukkasi ja samalla kolhaisi hiukan jalkaansa. Ei onneksi mitään vakavaa, mutta kai parin kuukauden tauko ainakin tulee”, Teini sanoo.Nyt hevosta valmistellaan uittamalla kohti mahdollista syksyn ja talven kilpailukautta.”Päätetään myöhemmin ajetaanko talvi kilpaa”, Teini kertoo..16 tammaa, 12 oria – Kuninkuusravien pääsarjoihin ilmoitettujen joukossa myös yllätysnimiä