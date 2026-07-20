Kukkarosuon Kurkolta jäivät tämän vuoden Kuninkuusravit väliin.
Kukkarosuon Kurkolta jäivät tämän vuoden Kuninkuusravit väliin.Kuva: Anu Leppänen
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Kukkarosuon Kurkoa ei ilmoitettu kuninkuuskisaan – ”Kai parin kuukauden tauko ainakin tulee"

Kuninkuusravien pääsarjoihin ilmoittautuminen päättyi maanantaina.
Julkaistu
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kuninkuusravit
Pasi Teini
Kukkarosuon Kurko
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