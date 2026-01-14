Kultaisella ansiomerkillä palkittu Pekka Kairtamo: "Koskettavaa"

Gaalan aluksi luovutettu Hippoksen kultainen ansiomerkki oli yllätys sekä saajalle itselleen, että gaalavieraille, jotka osoittivat suosiota seisaallaan. 20 vuotta Lahden Hevosystäväinseuran puheenjohtajana toiminut Pekka Kairtamo oli saamastaan huomionosoituksesta silmin nähden liikuttunut.”Ajattelin, että jonkinlainen muistaminen varmaan tulee, mutta en mitenkään osannut odottaa tällaista”, Kairtamo aloittaa.”Oli koskettavaa, että tunnustus tuli näin nopeasti, kun puheenjohtajuus vasta vaihtui. Ja että sen sai juuri Jokimaalla, omien edessä. Se tuntui hyvältä ja muistutti taas, mikä Jokimaassa on parasta ja miksi tästä on näinkin kauan ollut innostunut.”Kairtamo ei ollut enää viime vuosikokouksessa käytettävissä johtokuntaan ja LHYS:in puheenjohtajaksi valittiin tämän vuoden alusta Kimmo Kemppi.Parasta Jokimaan vetovastuun vuosissa on Kairtamon mielestä ollut yhteisöllisyys. ”Johtokunnan ja toimivan johdon kanssa tehtiin paljon projekteja yhdessä ja onnistuttiin kehittämään toimintaa hyvin erilaisissa olosuhteissa. Näihin vuosiin osui isoja investointeja ja alueen kehittämistä. Jokimaa on omilla mailla, ja aluetta on puheenjohtajakauteni aikana kasvatettu noin 30 hehtaarista lähes 50 hehtaariin”, Kairtamo kertoo. ”Iso asia on myös, että olemme olleet sellainen toimija, että tänne on haluttu investoida. Jotain Jokimaalla on pitkän aikaa tehty oikein, että tänne on hakeutunut ammattimaisia toimijoita, niin yksityisiä valmentajia kuin esimerkiksi Koulutuskeskus Salpaus.”Kairtamo jakaa tunnustusta myös muille Jokimaan hallinnossa mukana olleille ja oleville.”Yhden miehen show tämä ei missään nimessä ole, vaan ympärille on saatu hyviä, idearikkaita ihmisiä ja vaihtuvuuskin on ollut hallittua. Koko ajan on menty eteenpäin. Jokimaalla on asiat hyvin, vaikka maailma ympärillä nyt myllertääkin.”Kairtamon luottamustoimet eivät ole rajoittuneet pelkästään Jokimaalle. Hän on Hippoksen valtuuskunnan pitkäaikainen jäsen ja oli Fintoton hallituksen jäsen 2006–2012. Lisäksi Kairtamo on Suomen Hevosurheilulehti Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimii siinä tehtävässä sekä vt. toimitusjohtajana edelleen.Ansiomerkin perusteluissa huomioitiin myös Kairtamon toimiminen hevoskasvattajana, kirkkaimpana esimerkkinä kolminkertainen ravikuningatar Suven Sametti yhdessä Tapio Perttusen kanssa..Jokimaa Gaalassa säihkettä ja yllätysnumeroita – katso kuvat palkituista