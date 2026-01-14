Pekka Kairtamo toimi Lahden Hevosystäväinseuran puheenjohtajana vuosina 2006–2025.
Pekka Kairtamo toimi Lahden Hevosystäväinseuran puheenjohtajana vuosina 2006–2025.Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Kultaisella ansiomerkillä palkittu Pekka Kairtamo: "Koskettavaa"

Ansiomerkki luovutettiin lauantaina Jokimaa Gaalassa.
