Kuningaskandidaatti hurjana kauden kärkiajalle – ”Paras vasta edessä”

Toto5-kierros alkoi ryminällä, kun Vixeli sooloili kuninkuusravipisteitä kerryttävässä lähdössä. 8-vuotias ori räväytti ensimmäiset 1000 metriä aikaan 22,5, ja sai mennä menojaan loppuun asti. Hienon esityksen teki myös toisena juossut ja edellisistä starteistaan sekunteja karsinut Hevillä, samoin kolmossijalle tauolta palannut Välkyn Tuisku.

Vixelin voittoaika 23,1 on kauden kärkitulos, jonka se jakaa Parvelan Retun kanssa. Oriin valmentaja-ohjastaja Tapio Perttunen kertoi voittajaesittelyssä, että sille oli laitettu puolilaput ensimmäistä kertaa.

”Edelliset pari-kolme starttia Vixeli on vain juoksennellut, ja laitettiin nuo, jotta saataisi siihen ryhtiliikettä. Tänään se olikin aika terävä jo. Alku oli pikkuisen vaikea, sillä laukka voi tulla milloin vaan, kun ori yrittää liikaa.”

Startti oli Vixelille kauden neljäs ja voitto ensimmäinen. Viime vuonna se osallistui kuninkuuskilpailuun ensimmäistä kertaa ja voitti komeasti pitkän matkan. Kokonaiskilpailussa ori oli neljäs, ja seppeleen tavoittelu on päätähtäin tänäkin vuonna.

”Oli niin hieno se 3000 metrin voitto, kun oltiin ekaa kertaa yrittämässä. Vixelillä on varoja vielä, kun meneminen on niin helppoa. Jos se pysyy terveenä, odotetaan, että sillä on parhaat vuodet vasta edessä päin.”

Kierroksen suursuosikki peräti 73-peliprosentilla oli neljännen kohteen Hottine, joka teki, mitä odotettiin. Se hakeutui keulaan ja erkani viimeisellä puolikkaalla omille teilleen. Maisteri Jutila paikkasi vahvasti ensimmäisen takasuoran laukkaansa ja pysyi lopulta ainoana Hottinen tuntumassa 22-lopetuksessa.

Kauden kolmas startti oli Vesa ja Eeva Lipsasen 8-vuotiaalle myös kolmas voitto. 26,9ke on myös sen uusi tasoitusennätys.

Lue raveista lisää ensi keskiviikon (27.4.) Hevosurheilusta.

