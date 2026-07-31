Veitos kohosi arvokkaimmaksi varsaksi Kuninkaallisessa varsahuutokaupassa.
Veitos kohosi arvokkaimmaksi varsaksi Kuninkaallisessa varsahuutokaupassa.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Kuninkaallisen varsahuutokaupan kallein Teemu Okkolinille – "Tuli vähän sellainen fiilis, että tämä täytyy saada"

11 varsaa vaihtoi omistajaa, kuusi huudettiin sisään ja yksi jäi pois huutokaupasta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Teemu Okkolin
Kuninkaallinen Varsahuutokauppa
Veitos
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi