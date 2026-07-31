Kuninkaallisen varsahuutokaupan kallein Teemu Okkolinille – "Tuli vähän sellainen fiilis, että tämä täytyy saada"

Kuninkuusravien avauspäivänä järjestettävä varsahuutokauppa on muodostunut jo perinteeksi. Tänä vuonna järjestetty huutokauppa oli historian yhdestoista. Yhden poisjäännin myötä kaupan oli 17 1–3-vuotiasta suomenhevosvarsaa.Perjantain huutokaupan kalleimmaksi varsaksi kohosi Riikka Avotien kasvattama Veitos. Sen vasarahinta, siis myyntihinta ennen arvonlisäveroa, nousi 12 000 euroon.2-vuotiaan oriin isä on vuoden 2016 ravikuningas Vitter. Veitoksen emä puolestaan on urallaan kahdeksan voittoa ja vajaat 50 000 euroa juossut Tähtisäihke. Tamman kilpauran arvokkain onnistuminen oli vuoden 2017 Satakunta Seniorin kolmossija. Edelle ehtivät myöhemmin rotunsa huipulle nousseet Ellin Sisu ja Tähen Toivomus. Veitos on emänsä ensimmäinen varsa.Veitoksen huusi itselleen suomenhevosmiehenä tunnettu Teemu Okkolin. Meklarina toiminut Lauri Hyvönen paljasti huutokaupan yhteydessä, että Okkolin ja Seppo Suuronen olivat käyneet aiemmin kokeilemassa varsan ajo-ominaisuuksia.”Suku kiinnosti. Ja varsa kiinnosti myös siksi, että se tuntui hyvältä, kun kävin ajamassa sillä. Tykkäsin siitä paljon”, Okkolin kommentoi kauppaa.Ainakin aluksi Veitos siirtyi Okkolinin nimiin ja valmennukseen.”Mutta kyllä siitä varmaan porukkahevonen tehdään”, Okkolin suunnitteli.Suomenhevosilla hienosti menestyneen treenarin kommenteista voi tulkita, että käsi olisi noussut edelleen, vaikka hinta olisi vielä noussut.”Vaikea sanoa, mutta itse tykästyin hevoseen. Tuli vähän sellainen fiilis, että tämä täytyy saada.”Veitoksen lisäksi toinenkin varsa myytiin viisinumeroisella summalla. Tamma Tuuli Suomalaisen vasarahinnaksi muodostui 10 500 euroa. Ori Viksukarkelo huudettiin sisään samalla summalla. Kaupan oli 14 oriitta ja kolme tammaa. Uusi omistaja löytyi 11 varsalle. Kuusi hevosta huudettiin sisään. Keskihinnaksi muodostui 5431,82 euroa..Kuninkaallinen varsahuutokauppa 20261. o, Pihisee, 3500 €, sisäänhuuto2. t, Landen Tuuli, 5000 €, sisäänhuuto3. o, Varjopa, 2 000 €, Terno Grönstrand4. o, Pekan Pastilli, 3250 €, sisäänhuuto5. t, Evonna, poissa6. o, Rivakka, 2 750 €, Tuomo Katajamäki7. o, Pekan Pilleri, 4 000 €, Ulvinen Stable Oy (Maria Ulvinen)8. o, Varjovoima, 2 250 €, Maria Piirainen9. o, Veitos, 12 000 €, Ravitalli Teemu Okkolin10. o, Maatian Veekasi, 4000 €, sisäänhuuto11. t, Tuuli Suomalainen, 10 500 €, Merja Ojala12. o, Stubb Evo, 6 000 €, Jyrki Heino13. o, Velho, 5 000 €, Maiju Leppäjärvi14. o, Crossi, 5 500 €, Ahti Ruoppila15. o, Vartti, 3 750 €, Kari Kerkelä ja Heli Kaurahalme16. o, Viksukarkelo, 10500 €, sisäänhuuto17. o, Hukki, 7000 €, sisäänhuuto18. o, Vikton, 6 000 €, Mervi ja Kari HaapioMyytyjen varsojen hintojen päälle lisätään arvonlisävero (25,5 %).