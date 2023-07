Kuninkuusraveihin löytyy vielä majoitusta

Kouvolan Kuninkuusraveihin on aikaa enää 2,5 viikkoa. Ennakkolipunmyynti povaa tapahtumalle suurta suosiota.

”Tässä vaiheessa olemme Forssaa ennakkolipunmyynnissä edellä. Se on hyvä signaali, vaikka tiedostamme toki, että koronapandemian läheisyys saattoi lykätä lippujen ostamista vuosi sitten tavallista lähemmäs tapahtumaa”, Kouvolan toiminnanjohtaja Arto Hytönen pohtii.

Kouvolan hotellikapasiteetti on rajallinen, mutta silti hotellimajoitusta Kouvolasta saattaa vielä löytää.

”Periaatteessa Kouvolan hotellit ovat olleet jo pitkään täyteen varattuja, mutta viimeksi viime viikolla vapautui yhden ryhmävarauksen peruunnuttua huoneita Kouvolan Vaakunasta ja Scandicista. Tilanne voi vaihdella päivittäin”, VisitKouvolan kokous- ja tapahtumapalvelujen asiantuntija Charissa McCarron vihjaa.

Päivitetty hotellitilanne löytyy hotellimajoitusta välittävän Lahti Regionin varauspalvelusta, johon löytyy linkki Kuninkuusravien nettisivuilta osoitteesta kuninkuusravit.fi (Hotellivaraukset). Sinne tulivat viime viikolla myyntiin Kouvolasta vapautuneet huoneetkin.

”Kouvolan jälkeen lähin hotellimajoitus löytyy Lahdesta ja Kotkasta”, Visit Lahden myynnin asiantuntija Johanna Karhu päivittää tilanteen.

Yksityistä majoitusta Kouvolasta ja sen lähiseudulta vielä löytyy.

”Kouvolalaiset heräsivät pikkuisen jälkijunassa, mutta ovat nyt innostuneet tarjoamaan huoneistoja, omakotitaloja ja mökkejä vuokralle. Yhteydenottoja tulee meille useita päivässä”, McCarron kertoo.

”Nostamme niitä sitä mukaa verkkosivuillemme, kun niitä tarjotaan, mutta ne saattavat myös mennä nopeasti”, hän varoittaa.

Myös camping-matkailijoille löytyy vielä tilaa.

”Urheilupuiston auto- ja vaunupaikat on jo varattu, mutta nurmialueelta löytyy vielä telttapaikkoja. Lehtomäen urheilukentän alueelta joitain auto- ja vaunupaikkojakin löytyy vielä. Kummaltakin on kävelymatka radalle, Lehtomäestä vajaa ja Urheilupuistosta reilu kilometri”, Arto Hytönen mainitsee.

Yleisötavoite 50 000 henkeä

Kouvolan raviradalla valmistautuminen suurtapahtumaan täydessä vauhdissa.

”Varikkoalueelle rakennetaan uutta, 16-paikkaista karsinallista valjastuskatosta. Pääkilpailujen osanottajat pääsevät halutessaan siihen. Lisäksi käytössä on hevosten majoittumiseen 19-paikkainen vierastalli ja karsinoita ratatallista”, Hytönen kertoo.

”Vanhan valjastuskatoksen päätyyn rakennettava uusi pesupaikka ei ehdi Kuninkuusraveihin ihan valmiiksi, mutta on käytettävissä. Investointitukipäätökset tulivat vasta huhtikuussa, ja lupaprosessi naapurien kuulemisineen vei aikaa. Toki kyseessä on pitkäaikaiset investoinnit, joista on hyötyä Kuninkuusravien jälkeenkin.”

Yleisöpuolella tilapäisrakentaminen alkaa ensi maanantaina 24.7. omalta tontilta.

”Tapahtumaviikon maanantaina viimeisen kaarteen takana kulkeva Ravikatu suljetaan ja tapahtuma-alue laajenee niin, että sinne tulee mm. ravitori ja ruokatori.”

Forssan Kuninkuusraveissa vieraili kolmena päivänä yhteensä reilut 45 000 henkeä. Kouvolassa odotukset ovat vielä korkeammalla.

”Tavoite on 50 000 henkeä”, Arto Hytönen paljastaa.

Kouvolan erikoisuus on Tykkimäen huvipuistossa järjestettävä lauantain iltajuhla.

”Se järjestettiin lähes samanlaisena jo 2007, ja siitä tuli hyvää palautetta ja jäi iloiset muistot. Se on juttu, joka jokaisen kuninkuusravikävijän pitäisi kokea”, Hytönen painottaa.