Kuninkuusraveissa huudetaan jälleen varsoja – "Ne on laitettu viimeisen päälle minttiin"

Huutokauppa järjestetään perjantaina 26.7. Jyväskylän raviradalla iltapäiväravien jälkeen noin klo 18. Myyntiin otetaan korkeintaan 20 1–3-vuotiasta suomenhevosvarsaa.

Ensimmäinen Kuninkaallinen varsahuutokauppa järjestettiin Porissa vuonna 2014. Sen jälkeen huutokauppa on kuulunut kuninkuusraviperjantain ohjelmaan lukuun ottamatta vuosia 2018 ja 2020.

Viime vuonna Kouvolassa 10 myydyn varsan keskihinta kohosi 7 325 euroon. Varsoista kallein, Wega Pointti, maksoi 21 000 euroa.

Vuosien varrella huutokaupassa on ollut kaupan useita hyviä hevosia, mm. Rupeltaja 24,7ke, 30 780 euroa, Steffe 27,2ke, 32 200 euroa ja Villihaave 26,0aly, 27 970 euroa. Tuoreita menestyjiä ovat mm. Tukkijätkä 29,6ake, 11 950 euroa, Pyssyharjun Roomeo, jolla on neljään starttiin kaksi voittoa ja vime vuoden toiseksi kallein varsa Villiniitti, joka on aloittanut uransa kahdella voitolla ja kakkosella.

Huutokaupan meklarina toimii jälleen Lauri Hyvönen, joka odottaa tapahtumaa innolla.

"Parasta huutokaupassa on nähdä laadukkaita suomenhevoskasvatuksen tuotoksia", Hyvönen iloitsee. "Varsat tuodaan huutokauppaan poikkeuksetta erinomaisessa kunnossa ja niitä on ilo katsella, kun ne on laitettu viimeisen päälle minttiin."

Huutokauppaa jää vuosittain radalle ravien jälkeen seuraamaan tuhatpäinen yleisö, ja sellaista odotetaan Jyväskylän keskeisen sijainnin takia tänäkin vuonna.

"Toivottavasti saamme jälleen paljon yleisöä paikalle, ja sitäkin kautta vietyä suomenhevoskasvatusta eteenpäin", Hyvönen toteaa.

"Tapahtumaa kannattaa ehdottomasti jäädä seuraamaan, vaikkei ostoaikeissa etukäteen olisikaan, siellä on hieno tunnelma."