Kuninkuusravien hiilijalanjälki lasketaan ensi kertaa Teivossa
Kuninkuusravien hiilijalanjälki lasketaan ensimmäistä kertaa tapahtuman historiassa 31.7.–2.8. Teivossa.
Laskennan tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät päästölähteet, muodostaa kokonaiskuva tapahtuman ympäristövaikutuksista ja luoda pohja tuleville päästövähennystoimenpiteille. Samalla rakennetaan perustaa Kuninkuusravien pitkäjänteiselle vastuullisuustyölle.
”Suuren yleisötapahtuman järjestäminen aiheuttaa aina ympäristökuormaa. Myös ravitapahtumia halutaan kehittää ympäristövastuullisuuden osalta. Kehittämiseen tarvitaan luotettavaa dataa, ja Teivon Kuninkuusraveissa päästödataa kerätään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa ravitapahtumasta”, Suomen Hippoksen kehitysjohtaja Minna Mäenpää sanoo Kuninkuusravien tiedotteessa.
”Hiilijalanjäljen laskenta antaa meille arvokasta tietoa Teivon Kuninkuusraveista, mutta ennen kaikkea toivomme tämän työn luovan pohjaa myös tuleville järjestäjille. Vastuullisuustyön ei tarvitse alkaa alusta jokaisella järjestäjäpaikkakunnalla, vaan Teivossa kerättävä tieto hyödyttää koko tapahtumaa myös tulevaisuudessa. Jos voimme työllämme auttaa kehittämään Kuninkuusraveja entistä vastuullisemmiksi tulevina vuosina, olemme onnistuneet tavoitteessamme”, Tampereen Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth jatkaa.
Hiilijalanjälkilaskennan toteuttaa tamperelainen Reforest Finland Oy. Laskenta tehdään kansainvälisen GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) mukaisesti, joka tarjoaa yhtenäiset periaatteet kasvihuonekaasupäästöjen mittaamiseen ja raportointiin. Laskennan tulokset valmistuvat tapahtuman jälkeen, ja niistä tiedotetaan erikseen.
Lähde: Suomen Hippoksen tiedote