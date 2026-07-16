Kuninkuusravien hiilijalanjälki lasketaan ensi kertaa Teivossa

”Hiilijalanjäljen laskenta antaa meille arvokasta tietoa Teivon Kuninkuusraveista, mutta ennen kaikkea toivomme tämän työn luovan pohjaa myös tuleville järjestäjille. Vastuullisuustyön ei tarvitse alkaa alusta jokaisella järjestäjäpaikkakunnalla, vaan Teivossa kerättävä tieto hyödyttää koko tapahtumaa myös tulevaisuudessa. Jos voimme työllämme auttaa kehittämään Kuninkuusraveja entistä vastuullisemmiksi tulevina vuosina, olemme onnistuneet tavoitteessamme”, Tampereen Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth jatkaa.