Kuninkuusravien jackpotit maksetaan kerrytettävästä bonusrahastosta
Veikkaus kertoo tiedotteessaan, että aiemmin lunastamattomat voitot ja senttien pyöristykset kartuttivat bonusrahastoa. Nykyisin voitot maksetaan sentilleen ja täysin tunnistautuneen pelaamisen myötä lunastamattomia voittoja ei enää jää bonusrahastoon. Kaikista Suomen Toto-kohteisiin pelatuista vedoista 1 % kertyy Toto-pelien bonusrahastoon.
Kaikki pelattavista Suomen Toto-kohteista pottiin kertyvät varat maksetaan kokonaisuudessaan takaisin Toto-pelaajille. Käytäntö on sama kuin muissa Veikkauksen muuttuvakertoimisissa vedonlyöntipeleissä.
Bonusrahastosta käytetään varoja Teivon Kuninkuusravien Toto75-peliin, joissa on lauantaina 1.8. tarjolla jopa 500 000 euron potti.
Teivon 1.8. Kuninkuusravien Toto75-peliin lisätään 200 000 euron jackpot ja sunnuntain 2.8. Teivon Toto75-peliin 100 000 euron jackpot.
Oheisessa taulukossa pelikohtaiset palautusprosentit eri kohteissa 25.5. alkaen. Lisäksi Suomen kohteissa 1 % siirretään myöhemmin bonuksina jaettavaksi.