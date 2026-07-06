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Kuninkuusravien Legendat-lähdön ohjastajat selviävät Teivon 50-vuotisjuhlaraveissa
Vuoden 28. raviviikko alkaa maanantaina Teivosta, missä juhlistetaan Teivon raviradan 50-vuotista taivalta.
Illan lähdöt on nimetty Teivon 50-vuotisen historian varrelta raviväelle tutuksi nousseiden nimien mukaan.
”Olemme kutsuneet Teivon historiasta tuttuja ihmisiä paikalle. Haluamme kunnioittaa Teivon historiaa, mutta rakennamme myös tulevaisuutta, kun raveissa ajetaan Martti Keskisen ajajamestaruus. Paikalla on siis merkkihenkilöitä ja nuoren polven tulevaisuuden tekijöitä”, Teivon ravikeskuksen toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth kertoo.
Ravien lomassa julkistetaan yksitellen myös Teivon Kuninkuusravien Legendat-lähdössä ajavat ohjastajat.
”Radalle on myös valmistunut nostalgianurkkaus, jossa on nähtävä autenttista ja historiallista esineistöä Teivon ja koko pohjoishämäläisen raviurheilun tiimoilta. Näyttely on hieno”, Ahlroth mainostaa.