Kuninkuusravien lipunmyynti aukeaa lauantaina – lippuun sisältyy myös joukkoliikennelippu
Vuoden 2026 Kuninkuusravit järjestetään Teivossa 31.7.–2.8.2026. Tapahtuma kokoaa arviolta noin 50 000 kävijää.
Lipunmyynti avautuu lauantaina 27.9.2025 Teivon Ravikeskuksessa ajettavien Oktoberfest-ravien yhteydessä sekä samanaikaisesti klo 9.00 Lippu.fi-verkkokaupassa. Lippujen hinnat alkavat 29 eurosta.
Kuninkuusravien järjestelyissä on painotettu kestävää liikkumista. Tapahtumalipun hintaan sisältyy ensimmäistä kertaa seudullisen joukkoliikenteen eli Nyssen joukkoliikennelippu.
"Haluamme toimia vastuullisesti ja tarjota laajan mahdollisuuden saapua tapahtuma-alueelle joukkoliikennettä käyttäen", Teivon Kuninkuusravien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Harri Airaksinen kertoo radan tiedotteessa.
"Kävijöiden ei tarvitse ostaa erillistä ravibussilippua. Sekä Ylöjärven liityntäpysäköintialueelta että Tampereen keskustasta pääsee helposti Teivoon leimaamalla Kuninkuusravien pääsylipun Nysse-bussissa. Tapahtumalippuun sisältyvää joukkoliikennelippua voi sen voimassa ollessa käyttää kätevästi myös iltaisin kaupungilla liikuttaessa. Nysse-lippu kattaa laajan alueen ja se käy niin ratikassa, bussissa kuin VR:n lähijunaliikenteessäkin Nyssen toimialueella."
Kuninkuusravien järjestelyt etenevät hyvässä yhteistyössä Ylöjärven ja Tampereen kaupunkien kanssa.
"Perinteikäs Teivo tarjoaa hienot puitteet ikimuistoisille raveille. Kuninkuusravit on meille kesän päätapahtuma ja toivomme runsaasti kävijöitä sekä Teivoon että laajemmin Ylöjärvelle", Ylöjärven kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen kommentoi tiedotteessa.