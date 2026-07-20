16 tammaa, 12 oria – Kuninkuusravien pääsarjoihin ilmoitettujen joukossa myös yllätysnimiä

Ilmoittautuminen Kuninkuusravien pääsarjoihin päättyi maanantaina klo 10. Seppelejahtiin ilmoitettiin 16 tammaa ja 12 oria. Molempiin pääkilpailuihin valitaan 12 osallistujaa.

Kuningatarkilpailuun ilmoitettiin kaikki 12 eniten KK-pisteitä kerännyttä tammaa. Tusinan ulkopuolelta ilmoittautuneiden nimiä tarkastellessa esiin nousee kolminkertaisen ravikuningattaren Suven Sametin nimi. Se on kilpaillut viimeksi toukokuun alussa.

Kuninkuuskilpailuun Antti Ojanperä ilmoitti viisi oria: Pro, Alarik Huikea, Evartti, Herra Heinämies ja Vänrikki.

Kahdentoista eniten KK26-pisteitä keränneiden oriiden joukosta V.G. Voittoa, Carua, Kukkarosuon Kurkoa ja Profiilia ei ilmoitettu kuninkuuskisaan. Tusinan ulkopuolelta mukaan nousevat Uljas Suomalainen, Soketti, Alpertto ja Vieskoff.

Näistä Soketti, Alpertto ja Vieskoff ovat kuninkuuskisan ensikertalaisia.

Kuninkuusravien päätoimikunta kokoontuu keskiviikkona 22.7. vahvistamaan kuninkuus- ja kuningatarkilpailun osallistujat. Osallistujien julkistustilaisuus järjestetään Tampereen keskustorilla keskiviikkona kello 15 alkaen.

Julkistustilaisuudessa kerrotaan myös hevosten vahvistetut ohjastajat sekä taustajoukkojen valinnat etu- ja takarivin lähtöpaikoista. Tapahtumaa voi seurata paikan päällä tai etänä Teivon Ravikeskuksen Youtube-kanavalla.

Lähde: Hippoksen tiedote