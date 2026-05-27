Kuninkuusravien pistejahti kiristyy – kesän isot pistepotit vielä jakamatta
Kohti Kuninkuusraveja 2026 -pisteitä kerätään maaliskuun alusta heinäkuun puoliväliin asti erikseen nimetyistä KK-26-lähdöistä, joita ajetaan kauden aikana noin 50 ympäri Suomen. Lähdöt on merkitty Hippoksen Heppa-järjestelmään KK-26-tunnuksella.
Pisteitä jaetaan sijoitusten perusteella kaavalla 25–18–15–12–10–8–6–4–2–1. Lopulliseen pistepottiin vaikuttaa lisäksi lähdön palkintotaso. Mitä suurempi ykköspalkinto, sitä suurempi kerroin:
enintään 2 000 euroa → kerroin 1
2 001–5 000 euroa → kerroin 2
5 001–14 999 euroa → kerroin 3
vähintään 15 000 euroa → kerroin 4
Kesäkuun alusta lähtien mukaan tulee vielä lisäkerroin 1,5, joka nostaa pistesaaliita merkittävästi. Käytännössä suuren KK-26-lähdön voitosta voi irrota jopa 150 pistettä yhdellä kertaa.
Pistejahti on tärkeässä roolissa matkalla Teivon Kuninkuusraveihin, sillä kuninkuus- ja kuningatarkilpailuun ilmoittautuneista hevosista kymmenen eniten pisteitä kerännyttä saa suoran paikan pääkilpailuun. Lisäksi päätoimikunta vahvistaa kilpailujen lopulliset osallistujat sijoille 11 ja 12.
Pistetilanne 26.5.
Kuninkuuskilpailu
V.G. Voitto 322, Pro 283, Lumettaja 253, Profiili 159, Kukkarosuon Kurko 135, Wertti 92, Meno-Antti 75, Herra Heinämies 72, Soketti 54, Issakan Valo 36, Vieskoff 36, Virin Urho 36, Tähtisekki 20, Core 18, Häijymies 16, Enon Vilppi 8, Kinderi 3.
Kuningatarkilpailu
Annan 274, Ypäjä Päivi 216, Landen Iita 196, Villilotta 166, Jockas Rita 154, Suven Sametti 149, Lumi-Oosa 148, Pirttilän Olga 145, Varjohehku 122, Lilian Rols 118, Syttyvä 112, Virran Välke 96, Tutuks 92, Oon Leidi 91, Akvarelli 85, Cajsa Rok 82, Tuliveera 81, Franselmi 75, Nompparilla 72, Varjosi 67, Runoneito 63, Helmi-Leena 52, Prisit Pardoo 52, Nätti Tiana 46, Brenna 40, Rautianna 34, Harjan Coria 30, Henkinen 24, Pihlajan Iita 24, Meren Maininki 16, Muksva 16, Humu-Liisa 12, Huvin Aihe 12, Laura Evo 12, Veera Hag 12, Sarikan 8, Sorelle 8, Annen Lahja 6, Pitska 4, Juulia Domna 2, Neiti Sävel 2.
Ajantasainen pistetilanne Mobiilihepasta.
Kuninkuuskilpailun rankingia johtaa tällä hetkellä hallitseva kaksinkertainen ravikuningas V.G. Voitto. Toisena on viime vuoden kakkonen Pro ja kolmantena viime vuoden kolmonen Lumettaja. Kärkikolmikko on jo tehnyt eroa muihin, mutta suorien pääkilpailupaikkojen taistelu käy edelleen tiukkana. Sijoilla 8–12 olevien hevosten välillä erot ovat pieniä, ja kesän suuret pistelähdöt voivat vielä muuttaa rankingia nopeasti.
Kuningatarkilpailussa kärjessä ovat Annan, Ypäjä Päivi ja Landen Iita. Annan kilpailee samalla viimeistä kauttaan 15-vuotiaana suomenhevosena ja tavoittelee uransa ensimmäistä ravikuningattaren titteliä. Viime vuoden ravikuningatar Jockas Rita on tällä hetkellä rankingissa viidentenä. Myös tammojen puolella tilanne on edelleen avoin, sillä kesän isot pistepotit voivat vielä muuttaa rankingia merkittävästi ennen osallistujavalintoja.
Kesän aikana ranking voi muuttua nopeasti, sillä jäljellä on useita suuria pistelähtöjä niin avoimessa sarjassa kuin tammojen puolella. Erityisen merkittäviä pistepotteja ovat muun muassa Ruotsissa ajettava Elitkampen, Härmän Nordic King, Lahden Suur-Hollola sekä Mikkelin Suurmestaruus. Elitkampeniin osallistuu suomalaisista hevosista Pro sekä Stallone, joista vain Pro tavoittelee paikkaa Teivon Kuninkuusraveihin. Tammojen puolella isoja pisteitä ovat tarjolla esimerkiksi Nordic Queenissa, Killerin Kimarassa ja St Michel Tammatähdessä.
Hevosten ilmoittautuminen kuninkuus- ja kuningatarkilpailuun päättyy maanantaina 20.7. klo 10 ja mukana olevat hevoset vahvistetaan sekä julkaistaan keskiviikkona 22.7.
Emma Willman
Kuninkuusravien viestintä- ja markkinointipäällikkö
Avoimet KK-26 -lähdöt
31.5. Solvalla, Ruotsi Avoin ryhmäajo 1640m, Elitkampen P. 91 600 €
3.6. Lahti Avoin ryhmäajo 1640m P. 3 000 €
6.6. Forssa Tasoitusajo 4140m, p. 45 000€, 20m 75 000€, 40m 110 000, 60m 160 000€, pt 80m, Pilvenmäki Maraton P. 6 000 €
12.6. Vieremä Avoin ryhmäajo 1640m P. 6 000 €
13.6. Jyväskylä Avoin ryhmäajo 3140m, Killerin Kimara P. 7 000 €
14.6. Bjerke, Norja Ryhmäajo 1609m, Alm Svartens Lopp P. 16 800 €
19.6. Härmä Powerpark Avoin ryhmäajo 2100m, Nordic King Heat P. 5 000 €
20.6. Härmä Powerpark Avoin ryhmäajo 1609m, Nordic King P. 50 000 €
5.7. Lahti Tasoitusajo 2140m, p. 6v ja vanh. tammat sekä 5v oriit ja ruunat, 20m 6-7v. oriit ja ruunat, 40m vanh. oriit ja ruunat, Suur-Hollola-ajo P. 30 000 €
12.7. Jämsä Avoin ryhmäajo 2100m, Jämsän Äijän ajo P. 5 500 €
18.7. Mikkeli Avoin ryhmäajo 1609m, Suurmestaruus P. 25 000 €
Tammojen KK-26 -lähdöt
27.5. Vermo Avoin ryhmäajo 1620m, A.V. Marttilan Tammasarja P. 3 000 €
29.5. Vieremä Tasoitusajo 2100m, p. 30 000€, 20m 30 000€, pt. 40m, Sivolan Tilan ajo P. 6 000 €
6.6. Forssa Avoin ryhmäajo 3140m P. 4 000 €
13.6. Jyväskylä Avoin ryhmäajo 2140m, Killerin Kimara P. 7 000 €
19.6. Härmä Avoin ryhmäajo 1609m, Nordic Queen P. 15 000 €
21.6. Kokemäki Tasoitusajo 2100m, p. 47 000€, 20m 90 000€, pt. 40m P. 2 200 €
27.6. Joensuu Tasoitusajo 2140m, p. 65 000€, pt. 20m P. 5 100 €
5.7. Lahti Avoin ryhmäajo 2140m P. 5 100 €
12.7. Jämsä Avoin ryhmäajo 2100m, Jämsä Ämmän ajo P. 5 500 €
15.7. Vermo Avoin ryhmäajo 3120m, A.V. Marttilan Tammasarja P. 3 000 €
19.7. Mikkeli Avoin ryhmäajo 1609m, St Michel Tammatähti P. 5 100 €