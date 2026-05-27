Kuninkuusravien pistejahti kiristyy – kesän isot pistepotit vielä jakamatta

Kuninkuuskilpailun rankingia johtaa tällä hetkellä hallitseva kaksinkertainen ravikuningas V.G. Voitto. Toisena on viime vuoden kakkonen Pro ja kolmantena viime vuoden kolmonen Lumettaja. Kärkikolmikko on jo tehnyt eroa muihin, mutta suorien pääkilpailupaikkojen taistelu käy edelleen tiukkana. Sijoilla 8–12 olevien hevosten välillä erot ovat pieniä, ja kesän suuret pistelähdöt voivat vielä muuttaa rankingia nopeasti.

Kuningatarkilpailussa kärjessä ovat Annan, Ypäjä Päivi ja Landen Iita. Annan kilpailee samalla viimeistä kauttaan 15-vuotiaana suomenhevosena ja tavoittelee uransa ensimmäistä ravikuningattaren titteliä. Viime vuoden ravikuningatar Jockas Rita on tällä hetkellä rankingissa viidentenä. Myös tammojen puolella tilanne on edelleen avoin, sillä kesän isot pistepotit voivat vielä muuttaa rankingia merkittävästi ennen osallistujavalintoja.

Kesän aikana ranking voi muuttua nopeasti, sillä jäljellä on useita suuria pistelähtöjä niin avoimessa sarjassa kuin tammojen puolella. Erityisen merkittäviä pistepotteja ovat muun muassa Ruotsissa ajettava Elitkampen, Härmän Nordic King, Lahden Suur-Hollola sekä Mikkelin Suurmestaruus. Elitkampeniin osallistuu suomalaisista hevosista Pro sekä Stallone, joista vain Pro tavoittelee paikkaa Teivon Kuninkuusraveihin. Tammojen puolella isoja pisteitä ovat tarjolla esimerkiksi Nordic Queenissa, Killerin Kimarassa ja St Michel Tammatähdessä.

Hevosten ilmoittautuminen kuninkuus- ja kuningatarkilpailuun päättyy maanantaina 20.7. klo 10 ja mukana olevat hevoset vahvistetaan sekä julkaistaan keskiviikkona 22.7.

Emma Willman

Kuninkuusravien viestintä- ja markkinointipäällikkö