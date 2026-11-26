Kuninkuusravit järjestetään vuonna 2029 Turussa, 2030 Mikkelissä ja 2031 Kuopiossa.

Kuninkuusravipaikkakunnat on perinteisesti jaettu löyhästi järjestyksessä, jolloin tietyllä radalla on ollut Kuninkuusravit 15–17 vuoden välein, joskus harvemminkin. Tälle vuodelle Hippos tiedotti etukäteen valintaprosessin muuttuvan pisteytykseen perustuvaksi.

Kuninkuusravihakemusten pisteytyksessä painotettiin erityisesti järjestäjän taloudellista kyvykkyyttä. Uutena seikkana arvioitiin myös investointitarpeita tapahtumaa varten. Hakijan eduksi katsottiin, mikäli Kuninkuusravien järjestämiseen tarvittavat investointitarpeet ovat pienet.

Muita pisteytettäviä asioita ovat alueen majoituskapasiteetti, alueen mahdolliset järjestäjän eduksi katsottavat erityispiirteet, kaupungin tai maakuntaliiton mahdollinen sitoutuminen tapahtumaan sekä tapahtuman talousarvio.

Kuninkuusraveja haki seitsemän ravirataa: Kouvola, Lahti, Mikkeli, Pori, Vermo, Turku ja Kuopio. Pisteytyksen perusteella hallitus päätti esittää Kuninkuusraveja vuosille 2029–2031 järjestyksessä Turku–Vermo–Mikkeli. Eniten kokonaispisteitä sai Vermo. Turku sijoittui pisteytyksessä jaetulle toiselle sijalle Lahden ja Kouvolan kanssa. Sen jälkeen tulivat järjestyksessä Mikkeli, Kuopio ja Pori.

Isoimmat rahalliset kaupunkien tuet pystyivät esittämään Lahti (210 000 euroa) ja Turku (190 000 euroa).

Valtuuskunta ei ollut Kuninkuusravivalinnoissa sidottu hallituksen esitykseen, ja kokouksessa kävivät esittäytymässä kaikki Kuninkuusraveja hakeneet radat. Esityksiin oli selvästi panostettu ja viidellä radalla oli mukanaan kaupungin tai maakunnan väkeä vetoamassa valtuuskuntaan. Kouvola ja Vermo luottivat yksin toimitusjohtajiensa esityksiin, Kuopiolla oli mukana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, Turulla kaupungin tapahtumajohtaja Antti Kirkkola, Lahdella kaupunkikulttuurijohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, Mikkelillä maakuntajohtaja Heini Huttunen ja kaupunginjohtaja Janne Kinnunen. Porin esityksessä kuultiin etänä kaupunginjohtaja Lauri Innaa.