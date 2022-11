Kuninkuusravisäännöt muuttuivat – kova aika ei velvoita enää eturiviin avausmatkoille

Epäkohdaksi on koettu pitkään, että kuninkuus- ja kuningatarkilvan osanottajista 8 vuoden nopeinta oria ja tammaa on arvottu avausmatkoille eturiviin ja loput takariviin. Sellaisia hevosia, joille eturivin lähtöpaikka on syystä tai toisesta haitta, on näin tavallaan rangaistu nopeasta ajasta. Joissain tapauksissa tietyillä hevosilla on jouduttu tästä syystä välttelemään alkukausi lyhyitä matkoja.

Jatkossa eturivin tai takarivin lähtöpaikan avausmatkoille saa valita pisterankingin mukaisessa järjestyksessä. Kohti Kuninkuusraveja -lähtöjen pisteytykseen tuli lisäkategoria kilpailuille, joiden ykköspalkinto on vähintään 15 000 euroa. Näin kyseisten kilpailujen painoarvo pisterankingia laskettaessa kasvaa.

Lisäksi hallituksen kokouksessa käytiin läpi valtuuskunnan syyskokouksen asiat sekä keskusteltiin rahapelitoiminnan eri vaihtoehdoista ja arpajaislain uudistuksesta sekä nuorisovaliokunnan esiin nostamista poniraviurheilun reilun pelin säännöistä. Ajankohtaisissa asioissa saatiin katsaus Suomen Hippoksen vakuutuskilpailutuksen etenemiseen, kattomarkkinoinnin asiakasymmärrysdataan ja markkinoinnin suunnitteluun sekä eläinten hyvinvointilain käsittelyn etenemiseen. Lisäksi käytiin keskustelua hevosalan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden merkityksestä.

Tiistaina 29.11. Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontuu syyskokoukseensa kello 12. Valtuuskunnan asialistalla on katsaus rahapelimarkkinaan ja ravipelaamisen tulevaisuuteen sekä Hippoksen ajankohtaisiin asioihin. Lisäksi vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä muut valtuuskunnan henkilövalinnat. Valtuuskunta nimeää myös edustajan Veikkauksen hallintoneuvostoon ja hyväksyy hallintosäännön muutokset. Lopussa käydään lähetekeskustelu Hippoksen organisaatiorakenteesta ja hallintomallista.

Lähde: Suomen Hippoksen hallitustiedote 28.11.