Kuninkuusravit jatkavat Ylellä – "Tämän vuoden lähetyksemme tavoittivat yli 700 000 suomalaista"

Kuninkuusravien huippuhetket näkyvät myös tulevina vuosina suorina lähetyksinä Yle Areenassa sekä Ylen tv-kanavilla, sillä Suomen Hippos ja Yle sopivat syksyllä tapahtuman televisiointioikeuksista seuraaville kolmelle vuodelle (2026–2028).

”Olemme tosi iloisia siitä, että saamme jatkossakin esittää kiinnostavinta ja isointa kotimaista raviurheilutapahtumaa kanavillamme. Tämän vuoden lähetyksemme tavoittivat yli 700 000 suomalaista, mikä kertoo muun muassa siitä, että Kuninkuusravit nauttii ammattilaisten ja harrastajien lisäksi myös laajemman yleisön kiinnostusta”, Ylen urheiluoikeuksien päällikkö Riku Saaranluoma sanoo Hippoksen tiedotteessa.

Vuonna 2026 Kuninkuusravit palaavat Teivon raviradalle, jossa tapahtumaa rakennetaan yhdessä Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien kanssa.

”Vuoden 2026 Kuninkuusravijärjestelyt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Kiinnostus tapahtumaa kohtaa näkyy ja tuntuu sekä yhteistyökumppanien että asiakkaiden keskuudessa. Etenkin Tammelan Stadionilla järjestettävän Manserockin sisältävä Kuninkuusravipassi on saanut erittäin hyvän vastaanoton”, Tampereen Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth paljastaa.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote