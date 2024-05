Kuninkuusraviviikonlopun aikana kolme Toto75-kierrosta – "Kiinnostus lajia kohtaan suurimmillaan"

Kuninkuusravien 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Killerin Kuninkuusraveissa on kunkkariviikonlopun 26.-28.7. aikana kolme Toto75-kierrosta, eli yksi jokaisena kisapäivänä. Myös suora asiantuntijalähetys paikan päältä tulee Tototv:ssä kaikkina kolmena päivän.

”Kuninkuusravit on kotimaisen raviurheilun ainutlaatuisen hieno tapahtuma, ja myös yksi maailman suurimmista raviurheilutapahtumista. Veikkaus ja Toto-pelit haluaa olla suomalaisen raviurheilun merkittävin yhteistyökumppani nyt sekä tulevaisuudessa. Kuninkuusravien aikaan suomalaisten kiinnostus lajia kohtaan on suurimmillaan, ja on hienoa päästä syventämään Veikkauksen ja kotimaisen raviurheilun yhteistyötä merkittävällä yhteistyökumppanuudella. Kuninkuusravit liikuttaa suomalaisia vahvasti sekä kyseessä on tietysti vuoden merkittävin ravitapahtuma myös Toto-pelien näkökulmasta”, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna sanoo Veikkauksen ja Keski-Suomen Raviradan tiedotteessa.

”Veikkaus on meille tärkeä yhteistyökumppani sekä arjessa että juhlassa. Kuninkuusravien perinteisten pääpäivien lauantain ja sunnuntain lisäksi teemme erityispanostuksia kuninkuusraviperjantaihin, jolloin ravien urheilullinen taso on poikkeuksellisen korkea ja päivän huipentaa perinteikäs Killerin Eliitti. Kuninkuusraveissa perinteinen totopelaaminen on mahdollista eri puolilla tapahtuma-aluetta osana muita yleisön palveluita”, Keski-Suomen Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Miika Lähdeniemi lupaa.

Lähde: Veikkauksen ja Keski-Suomen Ravirata Oy:n tiedote