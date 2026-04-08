Kuninkuusraviviikonlopun sarjat julkaistu – "Teivon rataennätykset ovat suuressa vaarassa"

Kuninkuusraviviikonlopun sarjatarjonta vuodelle 2026 on julkaistu. Sarjatarjonta löytyy nyt kokonaisuudessaan Hippoksen Heppa-järjestelmästä.

Perjantain pääkilpailuna ajetaan kolmivuotiaiden lämminveritammojen Tammakriteriumin finaali, jonka ykköspalkinto on 20 000 euroa. Perjantain ohjelmassa on myös Raviurheilun legendat -lähtö suomenhevosille. Legendojen lähdön ohjastajat julkaistaan myöhemmin.

Lauantaina 1.8. ravataan kuninkuus- ja kuningatarkilvan avausmatkat, nelivuotiaiden suomenhevosten suurkilpailut Pikkuprinsessa ja Pikkuprinssi sekä montén Suomen mestaruus.

Lisäksi lauantaina nähdään divisioonakarsintoja, Mauri Tuurnan ajo sekä perinteikäs Tammer-ajo pitkällä 3100 metrin matkalla.

Aiemmin Mauri Tuurnan ajo oli avoin lähtö 6-vuotiaille suomenhevosille, jossa tammat saivat 20 metrin hyvityksen. Viime vuonna kisaan ilmoitettiin vain neljä hevosta, joten sarjamääritystä muutettiin tälle vuodelle. Tänä vuonna paalulta starttaavat enintään 40 000 euroa tienanneet, 20 metrin pakilta enintään 80 000 euroa tienanneet ja 40 metrin pakilta yli 80 000 mutta enintään 250 000 euroa tienanneet. Tammat saavat edelleen 20 metrin hyvityksen.

”Vaikka voittosummarajat ovat aika korkeita, halusimme tarjota mielekkäämmän kilpailumahdollisuuden niille, jotka eivät ole ihan avoimen tason 6-vuotiaita. Halusimme myös erottautua Joensuun Kuusivuotiskunkusta, jossa on hieman alemmat voittosummarajat”, Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves perustelee muutosta.

Tammer-ajossa puolestaan aiemmin paalulta starttasivat enintään 50 000 euroa tienanneet, ja sitä enemmän tienanneet starttasivat 20 metrin takamatkalta. Nyt paalulta starttaavat alle 70 000 euroa tienanneet. Enintään 140 000 euroa tienanneet starttaavat 20 metrin pakilta, ja yli 140 000 euroa tienanneet 40 metrin pakilta.

”Se on viime vuosina ollut vahvasti takamatkapainotteinen lähtö, ja halusimme tuoda siihen nyt muutoksen.”

Sunnuntaina 2.8. ratkaistaan kuninkuuskilpailut, kun ohjelmassa ovat sekä mailin että pitkän matkan osalähdöt. Lisäksi ravataan viisivuotiaiden suomenhevosten Pikkukuningatar ja Pikkukunkku.

”Ravikuninkaallisten ratkaiseminen on sunnuntain ylivoimainen ykkösjuttu, mutta ennustan, että Teivon rataennätykset ovat suuressa vaarassa. Tällä hetkellä niitä pitävät hallussaan Parvelan Retu (20,1) sekä Jarel Boko ja Outlaw Merci (10,9)”, Ingves sanoo Teivon julkaisemassa tiedotteessa.

Juttua muokattu 8.4. klo 13.45: korjattu Tammer-ajon sarjamääritys oikeaksi.