Hevosalan Areenassa puhutaan hevosesta

Soinin viesti Hevosalan Areenaa kuuleville päättäjille on selkeä: ”Kaikessa toiminnassa menestyksen edellytys on kolmio kyky – halu – mahdollisuudet. Kykyä ja halua hevosihmisillä varmasti on, mutta miten on mahdollisuuksien laita? Menestyviä kaupunkitallejakin on, mutta hevostalous tarvitsee myös maaseudun: soratiet, uittopaikat ja maatalouden ja maalla elämisen puitteet”, hän edellyttää.

