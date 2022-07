Kunkkarihuutokaupassa neljä suomenhevosvarsaa

Kuninkuusravien yhteydessä jo useampana vuonna järjestetty suomenhevosten varsahuutokauppa järjestetään sille perinteeksi muodostuneella paikalla eli perjantaina 29. heinäkuuta iltapäiväravien jälkeen, Pilvenmäen ravirata tiedottaa. Nuoriin suomenhevosvarsoihin keskittyvä huutokauppa järjestetään tulevana kesänä seitsemättä kertaa.

Huutokauppa järjestetään perjantaina 29.7. klo 18.30 Forssan raviradalla, perjantain ravien jälkeen. Varsoihin pääsee tutustumaan radan varikkoalueella jo kello 17 eteenpäin.

Myyntiin on ilmoitettu vain neljä suomenhevosvarsaa. Forssan Kuninkuusravit haluaa kuitenkin osaltaan olla tukemassa suomenhevosen kasvatustyötä ja huutokauppa järjestetään näiden neljän upean varsan voimin. Varsojen tietoja pääsee tutkimaan Kuninkuusravien verkkosivuilla osoitteesta: www.kuninkuusravit.fi/kavijainfo/varsahuutokauppa

"Varsahuutokauppa on muodostunut kiinteäksi osaksi kuninkuusraviperjantaita, jonka haluamme myös tänä vuonna järjestää. Ostajien määrä tuskin on vähentynyt, vaikka varsoja onkin vähemmän. Toivottavasti tämä on varsamäärän osalta pohjakosketus ja tämän vuoden tulokset innostavat kasvattajat tulevaisuudessa taas Kuninkuusravien varsahuutokaupan kävijöiksi", Pilvenmäen toiminnanjohtaja Elina Hirvonen kommentoi tiedotteessa.

Kuninkuusravien avauspäivälle on jaettu tuhansia vapaalippuja seutukunnan asukkaille sekä kesäasujille, kun seudun kunnat sekä Forssan kaupunki tarjoavat ilmaisen sisäänpääsyn Kuninkuusraveihin perjantaina raveihin. Varsahuutokaupan jälkeen pidetään perjantain iltajuhlien virallinen avaus ja iltajuhlassa soittaa perjantaina muun muassa Ressu Redford ja Jonna Tervomaa.

Huutokaupassa myytävänä olevat varsat myyntijärjestyksessä:

1. Aukusti (I.P. Lento – Osaran Melissa – Viesker)

2. Tuhti-Lotta (Turon Myrsky – Tuhti-Impi – Viesker)

3. Tähtösen Aihe (Välähdys – Luna Rosa – Turo)

4. Pyssyharjun Roomeo (Välähdys – Rosmarilla – Villiari)

Kun painat hiiren oikeaa näppäintä hevosen nimen kohdalle, pääset tarkastelemaan hevosen tietoja mobiilihepasta.