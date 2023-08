Kunkkariseikkailu lapsille ja nuorille Kouvolassa

Lasten ja nuorten Kunkkariseikkailu toteutetaan QR-koodilla, joka löytyy sekä käsiohjelmasta että pääportin läheisyydestä lasten ja nuorten Kunkkarien pisteellä.

QR-koodi vie nettisivulle, jolla on tiedot kaikista Kunkkariseikkailun pisteistä. Jokaisesta toimijasta on lyhyt esittely ja sen jälkeen tehtävänanto, mistä aiheesta sen pisteellä tulee etsiä tietoa. Suoritusjärjestystä ei ole määritelty, ja kaikki on heti näkyvillä, joten nuoret voivat halutessaan suorittaa kaikki tai poimia mielenkiintoisimmat pisteet. Suuri osa pisteistä on paikan päällä olevia tehtäviä tai tiedonhakua ravitorilla ja jokunen mobiilissa tehtäviä.

"Toivotaan, että nuoret innostuvat seikkailusta ja käyvät pisteillä ahkerasti! Ajatuksena on, että nuoret saisivat mahdollisimman paljon erilaista tietoa ja oppisivat uutta", Hippoksen nuoriso- ja harrastustoiminnan koordinaattori Johanna Pökkä avaa asiaa.

Kunkkariseikkailun lisäksi lapsille on myös oma Kunkku-passi. Siihen on kerätty lapsille sopivaa tekemistä, ja näyttämällä täyden passin ravitorilla pisteellä 27 saa pienen yllätyksen. Kaikesta saa lisätietoja ravitorilta lasten ja nuorten Kunkkareiden pisteeltä 27.