Kuopio Stakesiin kaksi seitsemän hevosen karsintaa – lauantain lähtölistat julkaistu

Lauantain käynnistää nelivuotiaille Suomessa syntyneille rajatun Kuopio Stakesin karsinnat. Mukaan ilmoitettiin 14 hevosta, joten karsintoja ajetaan kaksi. Kummastakin karsinnasta viisi parasta etenee lauantain seitsemäntenä lähtönä ajettavaan finaaliin. Loppukilpailun ensipalkinto on 29 000 euroa.Ensimmäisessä karsinnassa arvonnan voittajiksi voidaan laskea ainakin Fuego Combo, joka starttaa kakkosradalta. Sen kovimmat haastajat ovat viitosradan Arctic Fiona ja kuutosradalta kiihdyttävä Make Cash.Toisessa karsinnassa Magnitude arvottiin kuutosradalle ja Piccolo Cocktail sen ulkopuolelle. Callela Capitano puolestaan starttaa ykkösradalta.Kuopio Stakes -karsinnoissa pistää silmään, ettei Kriterium-voittaja Ancio ole lainkaan mukana. Syy on yksinkertainen, sillä Heppa-järjestelmän mukaan hevosta ei ole maksettu kisaan.Lämminveristen hopeadivisioonassa suosikki on nelosradalta kiihdyttävä Goodwin Zet. Se saa vastaansa tammaetua hyödyntävät Halley Wanian ja Ginzan, jotka arvottiin eturivin uloimmille paikoille. Zebulon puolestaan kiihdyttää takarivistä, ja The Lost Battalion starttaa ykkösradalta.Suomenhevosten avoimessa Tammalähdössä Lumi-Oosa hakee Santtu Raitalan ohjastamana ykkösradalta kauden avausvoittoaan. Tälle haasteen tarjoavat ainakin nelosradan Annan ja ysiradan Landen Iita.Savo-Ajossa nähdään uusintamatsi V.G. Voiton ja Stallonen välillä. Viimeksi Erkon Pokaalissa pidemmän korren vetänyt Stallone starttaa nelosradalta. V.G. Voitto kiihdyttää kakkosradalta.Toto-pelaajien kannattaa huomioida, että lauantain Toto75-kierros käynnistyy jo päivän neljännestä lähdöstä. Tämä johtuu siitä, että lauantain seitsemäs lähtö on Kuopio Stakes -finaali, eikä osallistujia tietenkään tiedetä ennen kuin karsinnat on ajettu. Peliaika sulkeutuu kuitenkin tuttuun tapaan noin kello 14.45.Pääset tutustumaan lauantain lähtölistoihin tästä linkistä.