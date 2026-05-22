Kuopio Stakesissa juhlitaan country-hengessä
Tulevana lauantaina Kuopion Sorsasalossa järjestetään viikon pääravit. Päivän aikana ajetaan nelivuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen Kuopio Stakes, 3-vuotiaiden lämminveristen Black Horse Cup -finaali ja V.G. Voiton tähdittämä Savo-Ajo.
Radan ulkopuolella tapahtuu monenlaista. Lauantain teemana on country. Sorsasalossa nähdään esimerkiksi Outlaw Dance Companyn rivitanssiesitys. Lisäksi oheisohjelmaan kuuluvat talutusratsastus, aasien rapsutus, kepparitoimintaa, kasvomaalausta, hevosenkengän heittoa ja askartelua.
”Iltaohjelmaa ei erikseen ole. Päivä juhlitaan Kuopio Stakesin ja koko perheen tapahtuman merkeissä”, Sorsasalon raviradan toimitusjohtaja Marita Huttunen sanoo.
Viime vuonna Kuopio Stakes järjestettiin perjantaina ja katsojia oli 1378. Tänä vuonna lukeman toivotaan ylittyvän.
”Uskomme, että porukka lähtee hyvin liikkeelle, kun hyvää säätäkin on luvattu. Olemme olleet hyvin näkyvillä kaupungissa, mainostaneet radiossa, ja perjantaina olemme ponien kanssa Kuopion keskustassa entisellä raviradan alueella, jossa ravattiin ensimmäistä kertaa 120 vuotta sitten.”
Itse pääkilpailuun ilmoitettiin 14 hevosta. Viime vuonna mukana oli 20 hevosta.
”Aina parempi mitä enemmän osallistujia, mutta onneksi tuli kaksi karsintaa, niin saadaan hyvä finaali.”