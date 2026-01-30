Uutiset
Kuopion lauantairavien ajamisesta palaveri perjantaina – "Tällä tietoa ravit on tarkoitus järjestää"
Kuopioon ennustetaan lauantaiksi kovia pakkaslukemia.
Vuoden viidennen raviviikon pääravit on tarkoitus ajaa lauantaina Kuopiossa. Ilmatieteen laitos kuitenkin ennustaa ravien ajaksi 21 pakkasasteen lukemia.
”Meillä on perjantaina kello 12 palaveri eläinlääkärin ja Hippoksen kanssa, joten katsotaan onko tiedossa esimerkiksi poisjääntioikeutta. Ennusteet näyttävät, ettei tuulta ole tiedossa juuri lainkaan. Tällä tietoa ravit on kuitenkin tarkoitus järjestää”, Kuopion raviradan toimitusjohtaja Marita Huttunen kertoo.
Perjantaina Kuopiossa on pakkasta noin 15 astetta. Vastaavat pakkaset Savossa ovat jatkuneet läpi viikon.
”Hevosia on onneksi päästy viikolla treenaamaan, kun pidempää kovaa pakkasjaksoa ei ole nyt takana”, Huttunen toteaa.