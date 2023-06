Kurikassa viikonloppuna Kaviokarnevaalit – ”Ideointi lähti heti laukalle”

Suureksi osaksi kaupungin mailla sijaitseva Käräjävuoren valmennuskeskus on yksi esimerkki siitä, miten erilaisia hevosaktiviteetteja on vuosien saatossa rakennettu niin harrastajien kuin ammattilaistenkin hyödyksi. Alueella on niin talleja, ravipaikat hiittisuorineen, ratsastuskenttä kuin esimerkiksi uittopaikkakin, jossa mitellään lauantaina hevosuiton SM-mitaleista. Ohjelmaa on kahdessa eri tapahtumapaikassa kouluratsastuksesta hevoskyntönäytökseen, keppihevosia tai talutusratsastusta unohtamatta.