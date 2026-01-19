Kurri Jari Boko kohtaa voitokkaan ruotsalaisvieraan – Oulun lauantairavien lähtölistat julki

Toto75-peli starttaa lauantaina tuttuun tapaan päivän viidennestä lähdöstä.Avauskohteena toimii lämminveristen avoin 2120 metrin ryhmäajo. Iikka Nurmosen valmentama Kurri Jari Boko sai hyvän paikan kolmosradan myötä. Pykälän ulompaa lähtee ruotsalaisvieras King Of Djazz, joka on aiemminkin tehnyt voitokkaita vierailuja Suomeen. Viime vuonna ruuna starttasi kaikkiaan 19 kertaa ja voitti yhdeksän kertaa. King Of Djazzin viiden tolpan mittainen voittoputki katkesi tapaninpäivänä Bodenissa.King Of Djazzia valmentava Sandra Eriksson saapuu Äimärautiolle kahden hevosen kera, kun lisäksi reissuun lähtee lauantain yhdeksäntenä lähtönä ajettavassa lämminveristen nousijadivisioonakarsinnassa kakkosradalta starttaava True Exception. Se saa vastaansa muun muassa Rusty Cagen, joka hakee jo neljättä peräkkäistä täysosumaansa.Kylmäveristen pronssi vs. hopeadivisioonakarsinnassa nähdään Suomessa debytoiva Nylund. Kisan suosikki tulee kuitenkin 20 metrin takamatkalta, kun viime lauantaina Vuoden valmentajana Ravigaalassa palkitun Antti Ojanperän treenaama Vänrikki palaa reilun kuukauden paussilta ja pyrkii takaisin voittokantaan.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.