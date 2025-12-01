Kurri Jari Boko loistoasemista kultadivisioonakarsintaan – Teivon lauantairavien lähtölistat valmistuivat
Lauantaina Teivon Toto75-kierros käynnistyy lämminveristen avoimella kultadivisioonakarsinnalla. 2600 metrin ryhmäajossa suosikin aseman saa Iikka Nurmosen ohjastama ja valmentama Kurri Jari Boko. Viimeksi Seinäjoella kakkoseksi sijoittunut ori starttaa Teivossa matkaan radalta neljä.
Sen mielenkiintoisimpiin haastajiin lukeutuu Hanna Lepistön tallista avaava Dundee As.
Kylmäveristen ykkössarjana ajetaan hopea- vastaan kultadivisioonakarsinta 2100 metrin tasoitusajona. Paalulta etunenässä voittoa tavoittelevat Kukkarosuon Kurko sekä Häijymies. Lähdön suosikki on takamatkalta voittoputkelleen jatkoa hakeva Morison.
Toto75-kierros päättyy Teivo Grand Prix’n finaaliin. Kisan karsinnat ajettiin viikko sitten tiistaina. Karsintavoittajia olivat BWT Johnny B Goode, Warrior Princess, Brooklyn, Francoise S.H. sekä You To Class.
Teivon 6.12. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä