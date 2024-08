Kurtakossa juhlitaan pyöreitä vuosia – kunniavieraana Tapio Perttunen

”Toisaalta olin kuitenkin luottavainen, sillä hevosväki on vuosien saatossa löytänyt aika hyvin tiensä meidänkin raveihin. Järjestelyporukka on täynnä iloisia ihmisiä, ja rata on saanut viime aikoina oikein positiivista palautetta. Lisäksi kaikki hyväksytyn juoksun tehneet saavat vähintään 100 euroa.”