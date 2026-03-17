Matias Salon voittoprosentti valmentajana alkukauden ajalta on 35.
Matias Salon voittoprosentti valmentajana alkukauden ajalta on 35.Kuva: Anu Leppänen
Kuukauden henkilö Matias Salo on menestyskonseptinsa löytänyt

Hevosurheilun keskiviikkonumero kertoo ajankohtaiset uutiset ja esittelee sekä Uudenmaan kolmevuotiaat lämminveriset että yhden eläköityneen menestysravurin.
Alkuvuoden menestyjiin kuulunut iittiläinen Matias Salo tietää keinon, miten raviradoilla onnistumisen polku on mahdollista rakentaa. Hänen tallinsa on kilpaillut alkuvuodesta enemmän kuin normaalisti, ja onnistumiset kimpassa omistetuilla tuontiruunilla ovat seuranneet toisiaan.

Kolmevuotiaiden lämminveristen esittelyt jatkuvat nyt Uudenmaan varsoilla. Hannu-Pekka Korpi on viime vuosina saavuttanut onnistumisia nuorilla hevosilla, ja ennusmerkit viittaavat samaan tälläkin kaudella. Huipputamma Mascate Matchin toinen varsa Magnolia kuuluu kiintoisiin seurattaviin.

Kokkolasta kruunujahtiin ponnistanut Digital Last on tuonut Panu Ahosen raviurheiluun uuden ulottuvuuden – seurata omistajana, miten hevonen suorittaa Ruotsissa Katja Melkolla.

Vielä on virtaa -sarjassa kerromme 19-vuotiaasta Asantesta, joka elää hyvää elämää Mari Kolkkisella ravurieläkeläisenä. Asante muistetaan siitä, että se karkumatkansa jälkeen alkoi menestyä radoilla erityisen hyvin.

Hevosurheilu kertoo myös Hevosalan Kasvatuspäivien annin herkkupalasta, Erkki Lagerstamin vetämästä Timo Nurmoksen ja Jukka Houtun tähdittämästä paneelikeskustelusta.

