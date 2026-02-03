Kuukauden hevonen on Meleko Kommee

Ruuna Meleko Kommee juoksi juuri lauantaina Kuopiossa pronssidivisioonaa ja vei kolmannen peräkkäisen voiton vaiherikkaalla maalisuoralla. Alkujaan se tuli Tero E. Mäenpään talliin, kun tytär Nora halusi perheen tähtihevosiin kuuluneesta Turon Myrskystä varsan, jolla olisi läsi. Nyt meno on maittanut eri tavalla kuin alkuun kaikki olettivat.

”Minulla ei meinannut usko riittää, mutta iskä sanoi aina, että sillä on hyvän hevosen leima”, osaomistaja ja hoitaja Nora Mäenpää kertoo. ”Hän vakuutti, että kyllä se joskus rupeaa juoksemaan.”

Lähikuvajutussa esitellään Anne Luttinen, yksi niistä harvoista suomalaisvalmentajista, jonka hevonen on valloittanut Vincennesin. Ranch Kellyn tuhkimotarinan jälkeen on tullut Estelle Travianin vuoro loistaa.

Entä miltä Grosbois’ssa Ranskassa näyttää? Hevosurheilu kävi tutustumassa Antti Ojanperän tallin toimintaan, miten käytännöt Team Ojanperällä toimivat.

Sukulinjat-sarjassa toisistaan kertovat V.G. Voiton takaa tutut isä Jukka Grönfors ja tytär Alexandra Grönfors-Jurvelin.

Paneelissa puidaan, kuinka raviton talvitorstai on yhden kuukauden kokemuksella toiminut.

