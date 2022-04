Kuukauden hevonen on nimeään myöten kova työmyyrä – ”Kiukkuisena se tekee töitä”

Mistä Hulluduunari on saanut nimensä? Minkälainen tarina liittyy sen alullepanemiseen? Ja kuinka kävi, kun Hulluduunaria ensimmäisen kerran uitettiin?

”Se on parhaimmillaan silloin, kun se on vähän niin kuin suuttunut nainen. Kiukkuisena se tekee töitä”, kuvailee valmentaja Pertti Niveri. Mutta miten Hulluduunaria kuvailee omistaja Pekka Nissilä? Ja miten Hulluduunari on syttynyt 12-vuotiaana elämänsä lentoon?

Shetlanninponiori Ivrig on peräti 44-vuotias. Miten nestorin päivät kuluvat? Minkälaisia muistoja vuosiin liittyy?

Ratsastuksen ja raviurheilun lääkintämääräykset eroavat toisistaan, vaikka molempien lajien keskiössä on hyvinvoiva hevonen. Mistä erot johtuvat? Kuinka paljon lääkeainetestejä tehdään ravureille? Entä ratsuille?

Teemaliitteessä puhutaan myös tallin työrutiineista. Hevosurheilu kysyi ja lukijat vastasivat. Mikä on inhotuin tallirutiini, entä mukavin? Miten aikaa voi rutiineissa säästää?

Ratsastuksessa keskitymme hyvään istuntaan. Anu Korppoo, Annika Schulman ja Aira Toivola antavat vinkkinsä erilaisiin istuntaongelmiin.

Uutisissa kerromme Lean-ajattelusta ja Mittarit hevosen hyvinvoinnin arviointiin -hankkeesta, jossa aloitetaan tutkimustietoon perustuva määrittäminen ja mittaaminen hevosten hyvinvoinnin arvioimiseksi.

Tämä kaikki ja paljon muuta Hevosurheilussa keskiviikkona 6. huhtikuuta.

Tuttuun tapaan Hevosurheilu tarjoilee myös kotimaan ravien lähtölistat aina tiistaihin asti.

Kiinnostuitko? Hevosurheilu palvelee sekä printti- että digiversiona.

Digilehden voi lukea missä päin maailmaa tahansa. Kätevästi digilehteä lukemaan pääsee lataamalla Hevosurheilun Apin sovelluskaupasta.

Palveluun kirjaudutaan asiakasnumerolla, joka löytyy tilauslaskustasi (kirjoita asiakasnumero ilman ensimmäisiä nollia). Postinumero toimii salasanana. Tunnukset voi pyytää myös osoitteesta tilaukset@hevosurheilu.fi.

Varsinais-Suomen varhaisjakelulta tulleen tiedon mukaan sekä Hevosurheilussa että 7 oikein -lehdessä jakeluviivettä ilmenee alueilla Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku. Viivytys johtuu keliolosuhteista ja jakelun sairauslomista. Lehtiyhtiö pahoittelee tilannetta.

Päivitetty ke 6.4. klo 9.42.