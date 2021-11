Kuukauden hevonen uhkuu karismaa – ”Sillä on synnynnäinen vauhti”

Hevosurheilun lokakuun Kuukauden hevonen Tetrick Wania on jo kaksivuotiaana noussut pohjoismaiseksi kohuhevoseksi.

Jokainen urheilun seuraaja tunnistaa tunteen, kun kokee nähneensä jonkun aivan poikkeuksellisen yksilön. Pelé, Usain Bolt, Muhammad Ali, Mack Lobell, Aleksandr Karelin, Matti Nykänen, Michael Jordan ja niin edelleen.

Menestyksen valossa olisi lapsellista liittää tähän listaan kaksivuotias ravihevonen, joka on kilpaillut vasta kuusi kertaa, eikä edes ole voittanut joka kilpailuaan. Kuitenkin Slybowl Hanover on tullut Mack Lobellista ohi. Pelé ja Michael Jordan eivät kerryttäneet joka yrityksellä joukkueensa maali- ja korisaalista, ja Nykäsenkin hyppy jäi joskus lyhyeksi. Se ei vähentänyt näiden mestarien karismaa.

Karismaa joko on tai ei ole. Tetrick Wanialla on.

Sen tulevaisuus toisaalta kutkuttaa, toisaalta omistaja-valmentaja-kasvattaja-ohjastaja Riina Rekilä tietää, että kaikki voi myös muuttua yhdessä yössä.

”Se on jalo, hieno hevonen, ja sillä on hirmuinen moottori ja synnynnäinen vauhti”, Rekilä sanoo, ei kehuen, vaan todeten.

Mistä ori on saanut nimensä? Minkälainen kilpahevonen sen emä oli? Miksi Tetrick Wania ei mennyt kaupaksi 1-vuotishuutokaupassa, johon se oli lennätetty? Missä vaiheessa Riina Rekilä tajusi, että Tetrick Wania on niin hyvä kuin se on? Onko se myytävänä? Perjantain Hevosurheilun luettuasi tiedät.

Tetrickin kanssa samana vuonna syntyi myös Halley Wania, joka koittaa lauantain Hevosenomistajapokaalissa kaataa tappiottoman Corazon Combon.



Rottasotaa käydään talleilla ympärivuotisesti. Rotat sotkevat, rikkovat rakenteita, pilaavat rehuja, jyrsivät loimia ja ylipäätään inhottavat.

Rotat myös levittävät sairauksia, kuten leptospiroosia, tosin Suomessa tätä ongelmaa ei tiettävästi ainakaan toistaiseksi ole. Eroon rotista pitäisi hevostallilla kuitenkin päästä, ennen kuin populaatio kasvaa hallitsemattomaksi. Niin tapahtuu pian, sillä rotat ovat selviytymisen – ja lisääntymisen – mestareita. Mutta onko kissa vai terrieri parempi rottatorjuja vai onko myrkky ainoa vaihtoehto?





Ratsastuksessa tapaamme Anna-Julia Kontion. Hän on vakuuttunut siitä, että hevonen nauttii, kun sillä on pomo. Kunhan pomo on sen kanssa samalla puolella, sellainen pomo, johon se voi luottaa. Lue lisää perjantain Hevosurheilusta.

