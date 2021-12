Kuukauden hevonen vain voittaa ja voittaa

Pauhis palasi syyskuun lopulla kymmenen kuukauden sairaustauolta, eikä ole erehtynyt sen jälkeen kertaakaan. Viisi starttia ja viisi voittoa on vuoden saldo toistaiseksi, kaksi ykkösistä tuli marraskuussa. Näillä eväillä se valittiin marraskuun Kuukauden hevoseksi.

Miten Pauhiksen emäsuvun hevoset kulkivat kasvattaja Päivi Luukan elämässä jo kauan ennen Pauhista? Kuinka Valtraus valikoitui isäoriksi? Kuinka Olavi Nisonen päätyi Pauhiksen osaomistajaksi ja valmentajaksi? Entä kuinka mukaan saatiin kolmas kimppalainen Kaisa Riikonen? Miten Pauhista treenataan? Missä vaiheessa se alkoi vaikuttaa pikkuisen paremmalta hevoselta? Minkä Olavi Nisosen suuren unelman Pauhis on jo nyt täyttänyt? Lue lisää perjantain Hevosurheilusta.



Tulehdukselliset suolistovaivat yleistyvät länsimaissa, eivätkä ainoastaan ihmisillä, vaan myös hevosilla. IBD ja IBS eivät ole uusia ähkyilyn aiheuttajia, mutta se on uutta, miten vauhdilla ne näyttävät yleistyvän.

IBD eli inflammatory bowel disease on taudin vakavampi muoto ja IBS inflammatory bowel syndrome, suomennettu ärtyvän suolen oireyhtymäksi, lievempi muoto.

Yliopistollisen hevossairaalan sisätauteihin erikoistunut eläinlääkäri Kati Niinistö kertoo näitä raportoidun jo 1980-luvulla, jolloin tyypillisesti taudinkuvaan kuului ripuli ja laihtuminen. Tänä päivänä oireilu on kuitenkin moninaisempaa. Perjantain Hevosurheilussa vastataan muun muassa siihen, mitä oireita taudinkuvaan kuuluu ja miksi suolistokivun osoittaminen on vaikeaa? Miten suolistotulehdukset on luokiteltu? Miksi diagnosointi on myös hankalaa? Miten tulehduksellisia suolistosairauksia hoidetaan?



Hevosharrastajan ei aina kannata ynnäillä harrastuksesta saamiaan tuloja ja menoja, ellei hän tahdo nähdä miinusmerkkiä loppusumman edessä. On kuitenkin muistettava, että jos tuloja tulee, myös verottaja on niistä kiinnostunut. Lehdessä jututamme asiantuntijoita siitä, miten ja mitkä tulot verottajalle tulee ilmoittaa.



Ratsastuksessa koulutuomari Osmo Metsälä kertoo, mikä kouluratsastuksen arvostelussa on tärkeintä ja mitkä asiat radalla kannattaa ottaa huomioon.

Uutisissa kerromme Hevosurheilun historian suurimmasta lehtiuudistuksesta ja lehtiyhtiön uusista nimityksistä sekä varhaisjakelukokeilusta. Tervetuloa seuraamme!

