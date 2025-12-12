Minna Mäenpää Suomen Hippoksen valtuuskunnassa Hämeenkylässä marraskuussa 2025.
Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoi valtuuskunnalle kohdekorvausten mahdollisuutta selvitetyn ja selvitettävän edelleen.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Kuuluisiko suomalaisten raviratojen saada kohdekorvauksia? – "Kaikkien tahtotila on saada paras mahdollinen tuotto raviurheilulle"

Hippos ATG:n ja Suomen Hippoksen toimitusjohtajat vastaavat valtuuskunnassa esille nostettuun kysymykseen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Minna Mäenpää
Mikael Bäcke

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi