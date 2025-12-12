Kuuluisiko suomalaisten raviratojen saada kohdekorvauksia? – "Kaikkien tahtotila on saada paras mahdollinen tuotto raviurheilulle"

Hevosurheilun 10.12. pääkirjoituksessa käsiteltiin Suomen Hippoksen valtuuskunnan syyskokouksessa esille nostettua huolta raviradoille ravien järjestämisestä koituvista kustannuksista lisenssimarkkinassa.Oman peliyhtiön Fintoton aikana radat saivat pelimyynnistä kohdekorvausta, ja tällä hetkellä maa- ja metsätalousministeriö maksaa niille toiminta- ja palkintotukea. Siirtymäajan jälkeen kilpailutoiminta tulisi rahoittaa pääosin uuden peliyhtiön Hippos ATG:n tuotolla, josta Suomen raviurheilulle tuloutuu osinkona 60 prosenttia.Osinko tulee kuitenkin pitkällä viiveellä ja verotettuna. Tulisiko ratojen saada ravien järjestämisestä suoraa korvausta ennen sitä, ja onko oikein, että ATG saa 40 prosenttia Suomen ravien tuotosta osallistumatta ravien järjestämisen kuluihin, pääkirjoituksessa kysyttiin.”Suomen Hippos ja ATG ovat yhdessä päättäneet tasapainoisesta rahoitusmallista ja vastuunjaosta, jonka mukaan yhteisomisteisen peliyhtiön Hippos ATG:n tuotto jaetaan. Yhtiö omistetaan tasaosuuksin 50/50, ja Suomen Hippos saa 60 prosenttia kaiken pelaamisen tuotosta, mukaan lukien Suomen ja Ruotsin ravit, urheiluvedonlyönnin ja nettikasinon. Lisäksi Hippos ATG maksaa korvauksia suomalaisten ravikilpailujen pelidatasta (lähtölistat, tulokset jne.) ja live-striimauksesta”, Hippos ATG:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke vastaa Hevosurheilulle.”Pääkirjoitus ei ota huomioon, että Hippos ATG:n tuotto ei tule pelkästään hevosvedonlyönnistä. Tulos koostuu myös urheiluvedonlyönnistä ja kasinopeleistä, jotka edustavat huomattavasti suurempaa markkinaa kuin hevosvedonlyönti. On myös tärkeää ymmärtää, että puolet kaikista suomalaisten asiakkaiden hevospeleistä menee ruotsalaisiin kohteisiin. Sekä Suomen Hippos että ATG ovat yhtä mieltä siitä, että tämä malli on tasapainossa. Hippos voi kommentoida osaltaan lajin sisäistä rahoitusta.”Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoi valtuuskunnassa asiaa selvitetyn jo paljon.”Lopputulema on, että vanhan mallisia kohdekorvauksia on todennäköisesti mahdollista maksaa, jos ne perustuvat todelliseen liiketoimintaan, mutta järjestelmä ei ole ihan yksioikoinen”, hän summasi.”Kaikkien tahtotila on saada paras mahdollinen tuotto raviurheilulle. Keskustelukumppani on ATG, mutta toki niin, että Hippos ATG:n etua ja tulouttamiskykyä parhaalla mahdollisella tavalla haetaan.”.Pääkirjoitus: Aiheellinen huoli – ravien järjestämisestä kuuluu saada korvaus