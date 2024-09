Kuusamo palasi paikallisravikartalle kuuden vuoden tauon jälkeen

Edellisen kerran Kuusamon Hirsikankaalla oli ravattu vuonna 2018. Ravit herättivätkin nyt kiinnostusta, ja Kuusamon Hevosystävät ry:n järjestämiin paikallisraveihin ilmoittautui 56 kilpailevaa valjakkoa. Raveissa juostiin yhteensä kuusi lähtöä hevosille ja yksi poneille.

Kaukaisimmat osallistujat tulivat jopa Lieksasta saakka. Myös vierailevia ohjastajia nähtiin: mm. maailmanmestari, ex-mäkihyppääjä Toni Nieminen sekä Tampereen seudulla nykyisin ammattivalmentajana vaikuttava pudasjärveläinen Antti Veteläinen.

Tunnelma raveissa oli mukava, ja yleisö sekä kilpailemaan saapuneet valjakot olivat olosuhteisiin silmin nähden tyytyväisiä. Vaikka viikonlopun aikana oli satanut syyskuiseen tapaan vettä enemmän ja vähemmän, niin olosuhteet sekä puitteet Hirsikankaalla olivat kunnossa.

Toni Nieminen kertoi olevansa ensimmäisen kerran Hirsikankaan raviradalla, mutta käyneensä entisen lajin mäkihypyn parissa Kuusamossa Rukan päässä kyllä useasti. Hän kertoi, että kun yhteydenotto tuli raveihin liittyen, niin hän ei epäröinyt lähteä Kuusamoon. Tonilla oli raveissa kaksi hevosta ohjastettavana. Toni kehui järjestelyjä onnistuneiksi. Rata on hänen mukaansa hyvänmallinen, vähän kuin Mikkelin ovaali. Lisäksi Hirsikankaalla on reilusti tilaa, ja kaikki mahtuvat paikalle, joten alueella on turvallista sekä hevosten, hevosihmisten että yleisön olla. Hänen mielestään monellakaan paikallisraviradalla asiat eivät ole ollenkaan yhtä hyvin.