Kuuselan Wiltteri, Pertti Puikkonen
Pertti Puikkonen ajoi valtaosan Kuuselan Wiltterin starteista.Kuva: Anu Leppänen
Kuuselan Wiltteri vihreämmille laitumille – "Tulee säästää arvo hevosta kohtaan"

Lopettamispäätös oli omistajaporukalle vaikea.
Kuuselan Wiltteri
Hanna Rusanen

