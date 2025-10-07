Kuuselan Wiltteri vihreämmille laitumille – "Tulee säästää arvo hevosta kohtaan"

Team Wikiliikkujien omistama Kuuselan Wiltteri on jouduttu lopettamaan 8-vuoden iässä. Hevonen kärsi läpi uransa suolisto-ongelmista, jotka olivatkin syy oriin lopettamiseen.”Sitä käytettiin viimeisen vuoden aikana todella monella eläinlääkärillä. Se kaasuuntui ja voi tosi huonosti. Viimeiset puoli vuotta ja erityisesti tämä syksy oli kaoottista. Ei ole hevosen elämää, että sitä pidetään lääkkeiden avulla hengissä”, valmentaja ja osaomistaja Hanna Rusanen taustoittaa.Urallaan 64 starttia kilpailleen ja 14 kertaa voittaneen Kuuselan Wiltterin kohdalla lopettamispäätös ottaa Rusaselle koville. Voittosummaa 21,0-aikainen ori ehti kerätä 74 200 euroa.”Se antoi meille niin paljon, ja olisimme halunneet hevosen pääsevän viettämään johonkin eläkepäiviä. Lääkäreiden mukaan suoli ei olisi kestänyt edes olohevosena oleilua”, Rusanen herkistyy.”Viimeiset starttinsa hevonen oikeastaan vain laukkaili. Sille tehtiin viime keväänä jalkaoperaatio. Alkuun siitä tuntui olevan apua ja hevonen tuntuikin kotona hiiteissä hyvältä, kunnes ongelmat alkoivat uudestaan. Lisäksi henki alkoi korista viimeisimmissä hiiteissä. Ongelmat vain kasaantuivat päällekkäin, eikä lääkäritkään osanneet enää auttaa. Mielestäni pitää osata tietää koska on aika luovuttaa. Tulee säästää arvo hevosta kohtaan”, hän jatkaa.Kuuselan Wiltteristä jäi Rusaselle sekä koko muulle omistajaporukalle hyvät muistot. Rahallisesti uran merkittävin onnistuminen nähtiin Vermossa, kun hevonen voitti 2023 maaliskuussa 10 000 euron ensipalkinnolla ajetun Kevätcupin Henri Bollströmin ohjastamana.”Lisäksi St Michel -lauantaina Mikkelistä tullut voitto on mielessä. Meillä oli kotiradalla suurenmoiset kannustusjoukot”, Rusanen muistaa..Kommunistin kaksi puolta - Kuuselan Wiltteri kyttää yllätysmahdollisuutta Suomen cup -finaalissa