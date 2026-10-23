Kuusi ehdolla Hippoksen hallitukseen, puheenjohtajakisassa Lehtisalolla ei haastajia
Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontuu syyskokoukseensa reilun kuukauden päästä torstaina 26.11.2026. Tänä vuonna kokouksessa valitaan sekä Hippoksen hallituksen puheenjohtaja että hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2027–2028.
Hippoksen sääntöjen mukaan ehdokasasettelu tulee tehdä määräaikaan mennessä, mutta valtuuskunnan kokous ei ole sidottu ehdokasasetteluun.
Puheenjohtajakisassa Antti Lehtisalolle ei ole ilmaantunut haastajia. Valtuuskunnan toimesta määräaikaan mennessä hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle on esitetty ainoastaan nykyistä puheenjohtajaa.
Maanpuolustusyhdistyksen toiminnanjohtajana työskentelevä 62-vuotias Lehtisalo on toiminut hallituksen puheenjohtajana kaksi edellistä kautta sekä vuosina 2017–2018.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Jaana Husu-Kallio, Irene Kelloniemi ja Esa Nuottivaara. Lisäksi Timo Korvenheimo on ilmoittanut jättävänsä hallitustyöskentelyn kuluvan vuoden lopussa, joten hänen tilalleen valitaan yksi henkilö vuodelle 2027.
Sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsen voi toimia tehtävässä enintään kolme yhtäjaksoista kautta.
Hallituksen jäseniksi kausille 2027-2028 valtuuskunnan toimesta on ehdotettu seuraavia henkilöitä:
Helena Halinen, Janakkala, maa- ja metsätalousyrittäjä, fysio- ja ratsastusterapeutti SRT, Riihimäen raviseuran vpj, Hämeen HJL johtokunnan jäsen, MTK hevosverkoston pj., 58 v.
Jaana Husu-Kallio, Helsinki, eläkkeellä MMM:n kansliapäällikön virasta keväästä 2024. Hippoksen hallituksen varapuheenjohtaja 2025-2026, Suomen Hevosurheilulehti Oy:n hallituksen jäsen, 67 v.
Esa Nuottivaara, Seinäjoki, talousneuvos, Hippoksen hallituksen jäsen vuosina 2023-2026, Hevosopisto Oy:n hallituksen jäsen, 69 v.
Harri Voutilainen, Leppävirta, 55 v, yrittäjä, Hippoksen hallituksen jäsen 2020–2025, jalostusvaliokunnan puheenjohtaja, 55 v.
Mari Åman, Keuruu, yliopiston lehtori, 43 v.
Lisäksi Timon Korvenheimon tilalle vuodeksi 2027 on esitetty:
Antti Karhila, Jämsä, yrittäjä, toiminnanjohtaja Suomen Ravivalmentajat, Varsakunkku asiainhoitaja, Etelä-Suomen Hevosjalostusliiton vpj, Jämsän Ravi ry:n johtokunnan jäsen kilpailuvaliokunnan jäsen, 57 v.