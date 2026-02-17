Kuvasto tällä viikolla tilaajille, ensi viikolla irtonumeromyyntiin
Varma kevään merkki, Hevosurheilun Jalostuskuvasto, ilmestyy tällä viikolla. Se toimitetaan tämän viikon kuluessa tilaajille, ja Lehtipisteisiin kuvasto tulee ensi viikolla. Verkkokaupasta kuvaston voi tilata kotiin vaikka heti.
Jalostuskuvasto sisältää jälleen 148 sivua täyttä jalostusasiaa. Ori-ilmoituksissa ovat edustettuna lähes kaikki Suomessa tarjolla olevat jalostusoriit. Tuttuun tapaan mukana on myös artikkeleita menestyneistä kasvattajista, tilastotietoa ja käytännön vinkkejä jalostuspäätöksiin sekä varsan kasvatukseen.
Klemolan perhe ja Vuoden kasvattajana palkittu Ravitalli Suuronen Oy ovat esimerkkejä pitkän linjan tinkimättömästä työstä.
Kultaisista yhdistelmistä puhutaan jalostuksessa paljon. Mitä ne oikein ovat? Entä hyötyvätkö jotkut oriit sukusiitetyistä tammoista? Jalostusteorioita perkaavassa artikkelissa ravihevosten sukuihin kattavasti perehtynyt Henrikki Halme kertoo näkemyksiään ja vaihtoehtoja sukutaulun rakentamiselle.
Jean-Pierre Dubois on Ranskan raviurheilun grand old man, jonka valmennus- ja oridynastia on kestänyt vuosikymmeniä, mutta hevosjalostus on miehelle edelleen mysteeri. Hevosurheilu sai harvinaisen audienssin legendan luokse, ja sen tuloksena syntyi laaja henkilökuva.
Vierailimme myös 100 vuotta täyttäneellä Hanover Shoe Farmsilla, jonka jalostustyö näkyy lämminveristen sukutauluissa ympäri maailman.